https://ria.ru/20250528/ekspert-2019648130.html

Военный эксперт оценил возможность ударов по России дальнобойными ракетами

Военный эксперт оценил возможность ударов по России дальнобойными ракетами - РИА Новости, 28.05.2025

Военный эксперт оценил возможность ударов по России дальнобойными ракетами

Удары по российской территории западными дальнобойными ракетами, такими как Taurus или Storm Shadow, невозможны для Киева без участия иностранных специалистов и РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:37:00+03:00

2025-05-28T19:37:00+03:00

2025-05-28T19:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

германия

россия

константин сивков

маргарита симоньян

фридрих мерц

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Удары по российской территории западными дальнобойными ракетами, такими как Taurus или Storm Shadow, невозможны для Киева без участия иностранных специалистов и означают прямое участие стран-поставщиков в конфликте на Украине, поделился своим мнением с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. "Применение этих ракет означает, что Германия, Франция и Британия, если они бьют по территории России, осуществляют акт военной агрессии в отношении России. Причем это не Украина, а именно Британия, Франция и Германия. И это означает, что мы имеем полное право применять оружие уже по территории этих стран", - полагает собеседник агентства. Как отметил эксперт, применение этих дальнобойных ракет возможно только специалистами из стран-поставщиков в силу технических требований для их запуска. "Надо иметь специальное программное обеспечение для того, чтобы подготовить полетное задание для этих ракет, надо иметь аппаратуру, которая нужна для полетных заданий, и надо иметь подготовленного специалиста, который способен эти полетные задания подготовить. Ничего из этого (у Киева - ред.) нет и близко не было никогда", - подчеркнул он. Как рассказала ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, в московских кабинетах обсуждают, что РФ ничего не останется, "кроме как бить по Берлину", если по Москве начнут бить ракетами Taurus. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250528/kartapolov-2019616984.html

https://ria.ru/20250528/simonyan-2019567955.html

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украина, германия, россия, константин сивков, маргарита симоньян, фридрих мерц