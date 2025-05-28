Военный эксперт оценил возможность ударов по России дальнобойными ракетами
Сивков: удары дальнобойными ракетами по РФ означают участие Запада в конфликте
© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Удары по российской территории западными дальнобойными ракетами, такими как Taurus или Storm Shadow, невозможны для Киева без участия иностранных специалистов и означают прямое участие стран-поставщиков в конфликте на Украине, поделился своим мнением с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
"Применение этих ракет означает, что Германия, Франция и Британия, если они бьют по территории России, осуществляют акт военной агрессии в отношении России. Причем это не Украина, а именно Британия, Франция и Германия. И это означает, что мы имеем полное право применять оружие уже по территории этих стран", - полагает собеседник агентства.
Как отметил эксперт, применение этих дальнобойных ракет возможно только специалистами из стран-поставщиков в силу технических требований для их запуска.
"Надо иметь специальное программное обеспечение для того, чтобы подготовить полетное задание для этих ракет, надо иметь аппаратуру, которая нужна для полетных заданий, и надо иметь подготовленного специалиста, который способен эти полетные задания подготовить. Ничего из этого (у Киева - ред.) нет и близко не было никогда", - подчеркнул он.
Как рассказала ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, в московских кабинетах обсуждают, что РФ ничего не останется, "кроме как бить по Берлину", если по Москве начнут бить ракетами Taurus.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.