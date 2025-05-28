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ФРГ может спровоцировать мировую войну поставками Taurus, считает эксперт - РИА Новости, 28.05.2025
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18:55 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ekspert-2019636861.html
ФРГ может спровоцировать мировую войну поставками Taurus, считает эксперт
ФРГ может спровоцировать мировую войну поставками Taurus, считает эксперт - РИА Новости, 28.05.2025
ФРГ может спровоцировать мировую войну поставками Taurus, считает эксперт
Решение канцлера Германии Фридриха Мерца поставить ракеты Taurus Украине направлено на придание российско-украинскому конфликту континентального масштаба,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:55:00+03:00
2025-05-28T18:55:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Решение канцлера Германии Фридриха Мерца поставить ракеты Taurus Украине направлено на придание российско-украинскому конфликту континентального масштаба, заявил РИА Новости боливийский аналитик в сфере геополитики и безопасности Хосе Уго Молдис Меркадо. "Разрешение, принятое Германией, немецким канцлером, наносить удары по российской территории с Украины... (немецким оружием - ред.) - это косвенное вмешательство Германии с военной точки зрения, но прямое вмешательство с политической точки зрения, направленное на придание конфликту континентального масштаба. И это, очевидно, большой риск не только для Европы или Евразии, но и для всего мира в целом, потому что остается всего лишь один шаг до возможной Третьей мировой войны",- сообщил эксперт. Также Молдис Меркадо подчеркивает, что Россия ведет "оборону своей территории, отстаивает право народов на самоопределение", а также напоминает, что "многие русскоговорящие (жители Украины - ред.) решили вновь стать жителями Российской Федерации". В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019331556.html
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в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, мария захарова, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
ФРГ может спровоцировать мировую войну поставками Taurus, считает эксперт

Меркадо: решение Мерца по Taurus придаст украинскому конфликту мировой масштаб

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Решение канцлера Германии Фридриха Мерца поставить ракеты Taurus Украине направлено на придание российско-украинскому конфликту континентального масштаба, заявил РИА Новости боливийский аналитик в сфере геополитики и безопасности Хосе Уго Молдис Меркадо.
"Разрешение, принятое Германией, немецким канцлером, наносить удары по российской территории с Украины... (немецким оружием - ред.) - это косвенное вмешательство Германии с военной точки зрения, но прямое вмешательство с политической точки зрения, направленное на придание конфликту континентального масштаба. И это, очевидно, большой риск не только для Европы или Евразии, но и для всего мира в целом, потому что остается всего лишь один шаг до возможной Третьей мировой войны",- сообщил эксперт.
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Также Молдис Меркадо подчеркивает, что Россия ведет "оборону своей территории, отстаивает право народов на самоопределение", а также напоминает, что "многие русскоговорящие (жители Украины - ред.) решили вновь стать жителями Российской Федерации".
В понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцМария ЗахароваСергей ЛавровНАТО
 
 
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