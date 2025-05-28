Рейтинг@Mail.ru
В Саратове автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 28.05.2025 (обновлено: 11:32 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/dtp-2019514805.html
В Саратове автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку
В Саратове автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку - РИА Новости, 28.05.2025
В Саратове автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку
Автомобиль в центре Саратова сбил насмерть 13-летнюю девочку и скрылся, водителя задержали и предъявили обвинение в совершении ДТП, сообщило региональное... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:28:00+03:00
2025-05-28T11:32:00+03:00
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019515193_0:40:1124:672_1920x0_80_0_0_0aaef30c4defcaaee9a6ce45f851f48d.jpg
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Автомобиль в центре Саратова сбил насмерть 13-летнюю девочку и скрылся, водителя задержали и предъявили обвинение в совершении ДТП, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Следствием установлено, что 27 мая 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем "Лада Веста", проезжая на пересечении улиц Рахова и Соколовая города Саратова в направлении улицы Чапаева, совершил наезд на 13-летнюю девочку, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП несовершеннолетней получены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Фигурант и автомобиль были установлены сотрудниками органов внутренних дел, следователем СК он был задержан", - говорится в собщении СУСК. Водителю предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения". В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили журналистам, что инцидент произошел около 21.00 (20.00 мск) во вторник, а спустя менее двух часов сотрудники ГАИ установили личность водителя и местонахождение автомобиля, который спереди справа имел вмятины после ДТП. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. "Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по результатам проверки", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250523/dtp-2018777160.html
https://ria.ru/20250523/dtp-2018709214.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019515193_159:0:1108:712_1920x0_80_0_0_80c2ac89299c1918c76febee7f2337c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В Саратове автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку

В Саратове задержали водителя автомобиля, сбившего насмерть 13-летнюю девочку

© Следком 64/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку в Саратове
Работа СК РФ на месте происшествия, где автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку в Саратове - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Следком 64/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Автомобиль в центре Саратова сбил насмерть 13-летнюю девочку и скрылся, водителя задержали и предъявили обвинение в совершении ДТП, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Следствием установлено, что 27 мая 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем "Лада Веста", проезжая на пересечении улиц Рахова и Соколовая города Саратова в направлении улицы Чапаева, совершил наезд на 13-летнюю девочку, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП несовершеннолетней получены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Фигурант и автомобиль были установлены сотрудниками органов внутренних дел, следователем СК он был задержан", - говорится в собщении СУСК.
Место ДТП на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе
23 мая, 20:59
Водителю предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения".
В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили журналистам, что инцидент произошел около 21.00 (20.00 мск) во вторник, а спустя менее двух часов сотрудники ГАИ установили личность водителя и местонахождение автомобиля, который спереди справа имел вмятины после ДТП.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. "Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по результатам проверки", - отмечается в сообщении.
ДТП на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе
23 мая, 15:46
 
ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала