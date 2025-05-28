В Саратове автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку
В Саратове задержали водителя автомобиля, сбившего насмерть 13-летнюю девочку
© Следком 64/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку в Саратове
Работа СК РФ на месте происшествия, где автомобиль сбил насмерть 13-летнюю девочку в Саратове
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Автомобиль в центре Саратова сбил насмерть 13-летнюю девочку и скрылся, водителя задержали и предъявили обвинение в совершении ДТП, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Следствием установлено, что 27 мая 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем "Лада Веста", проезжая на пересечении улиц Рахова и Соколовая города Саратова в направлении улицы Чапаева, совершил наезд на 13-летнюю девочку, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП несовершеннолетней получены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Фигурант и автомобиль были установлены сотрудниками органов внутренних дел, следователем СК он был задержан", - говорится в собщении СУСК.
Водителю предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения".
В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили журналистам, что инцидент произошел около 21.00 (20.00 мск) во вторник, а спустя менее двух часов сотрудники ГАИ установили личность водителя и местонахождение автомобиля, который спереди справа имел вмятины после ДТП.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. "Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по результатам проверки", - отмечается в сообщении.