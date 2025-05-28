https://ria.ru/20250528/dtp--2019525614.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 15

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 15 - РИА Новости, 28.05.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 15

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Воронежской области выросло до 15 человек, помощь медиков понадобилась еще одному пассажиру,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:16:00+03:00

2025-05-28T12:16:00+03:00

2025-05-28T12:17:00+03:00

воронежская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Воронежской области выросло до 15 человек, помощь медиков понадобилась еще одному пассажиру, сообщило УМВД по региону. Утром полиция сообщала о 14 пострадавших – водитель грузовика, шофер автобуса и 12 пассажиров. "В результате ДТП водитель автомобиля Dongfeng, а также автобуса и его 13 пассажиров, в возрасте от 17 до 62 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении УМВД в среду. Ведомство пишет, что полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В УМВД уточняют, что водитель автобуса - 53-летний житель Московской области. По данным прокуратуры и УМВД по Воронежской области, во вторник на трассе М-4 "Дон" водитель автобуса MAN, ехавший по маршруту "Елец-Воронеж", не выдержал безопасную дистанцию перед грузовиком Dongfeng и столкнулся с ним, большегруз по инерции врезался в "Камаз". По предварительным данным, в автобусе MAN находились 40 человек.

https://ria.ru/20250527/dtp-2019370299.html

https://ria.ru/20250527/dtp-2019447101.html

воронежская область

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воронежская область, россия, московская область (подмосковье), происшествия