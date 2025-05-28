https://ria.ru/20250528/dron-2019665718.html
ВС России уничтожили расчет БПЛА "Баба-Яга" в Херсонской области
ВС России уничтожили расчет БПЛА "Баба-Яга" в Херсонской области - РИА Новости, 28.05.2025
ВС России уничтожили расчет БПЛА "Баба-Яга" в Херсонской области
Украинский расчет тяжелого дрона-бомбардировщика типа "Баба-Яга", вместе с самим дроном, был ночью уничтожен расчетом РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T21:41:00+03:00
2025-05-28T21:41:00+03:00
2025-05-28T21:41:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 28 мая - РИА Новости. Украинский расчет тяжелого дрона-бомбардировщика типа "Баба-Яга", вместе с самим дроном, был ночью уничтожен расчетом РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского подразделения морской пехоты группировки войск "Днепр" на правом берегу Херсонской области, сообщил РИА Новости командир огневого взвода реактивной батареи морских пехотинцев группировки войск "Днепр" с позывным "Лавина". "Была выявлена ночью (цель)… Пункт посадки и, соотвественно, пункт управления БПЛА многороторного типа - "Баба-Яга". В ходе быстрых действий командования и, соотвественно, расчета, цель была поражена. Был уничтожен расчет БПЛА и, соотвественно, "Баба-Яга", - сказал РИА Новости офицер морпех с позывным "Лавина". Расчет реактивной артиллерии морских пехотинцев группировки "Днепр" работает в непосредственной близости от Днепра. С момента получения координат цели и команды к бою, до первых залпов "Града" проходит около семи минут. Противник пытается наносить по морпехам удары с помощью FPV-дронов, тяжелых коптеров-бомбардировщиков и поставленных странами НАТО кассетных боеприпасов калибра 155 миллиметров. "Противник кассетами работает практически каждый день. Даже бывает несколько раз в день выпускает довольно-таки большое количество снарядов", - сообщил РИА Новости артиллерист, старший матрос с позывным "Бес". По словам морпехов, практически все пространство на линии фронта сейчас буквально усеяно неразорвавшимися кластерными бомбами, так называемыми "колокольчиками". По сути, с помощью кассетных боеприпасов противник проводит дистанционное минирование территорий, отметили бойцы. "Недавно была ситуация такая, что отработали кассетами, спустя час кассеты начали детонировать", - сказал агентству морпех с позывным "Болгар".
https://ria.ru/20250527/odessa-2019293211.html
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1998082748.html
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Работа РСЗО БМ-21 "Град" в Херсонской области
Украинский расчет тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба-Яга" был ночью уничтожен расчетом РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского подразделения морской пехоты группировки войск "Днепр" в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил командир огневого взвода реактивной батареи морских пехотинцев группировки войск "Днепр" с позывным "Лавина".
2025-05-28T21:41
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херсонская область , днепр (город), нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), НАТО, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили расчет БПЛА "Баба-Яга" в Херсонской области
Расчет РСЗО "Град" уничтожил украинский дрон "Баба-Яга" в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 28 мая - РИА Новости. Украинский расчет тяжелого дрона-бомбардировщика типа "Баба-Яга", вместе с самим дроном, был ночью уничтожен расчетом РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского подразделения морской пехоты группировки войск "Днепр" на правом берегу Херсонской области, сообщил РИА Новости командир огневого взвода реактивной батареи морских пехотинцев группировки войск "Днепр" с позывным "Лавина".
"Была выявлена ночью (цель)… Пункт посадки и, соотвественно, пункт управления БПЛА многороторного типа - "Баба-Яга". В ходе быстрых действий командования и, соотвественно, расчета, цель была поражена. Был уничтожен расчет БПЛА и, соотвественно, "Баба-Яга", - сказал РИА Новости офицер морпех с позывным "Лавина".
Расчет реактивной артиллерии морских пехотинцев группировки "Днепр" работает в непосредственной близости от Днепра
. С момента получения координат цели и команды к бою, до первых залпов "Града" проходит около семи минут. Противник пытается наносить по морпехам удары с помощью FPV-дронов, тяжелых коптеров-бомбардировщиков и поставленных странами НАТО
кассетных боеприпасов калибра 155 миллиметров.
"Противник кассетами работает практически каждый день. Даже бывает несколько раз в день выпускает довольно-таки большое количество снарядов", - сообщил РИА Новости артиллерист, старший матрос с позывным "Бес".
По словам морпехов, практически все пространство на линии фронта сейчас буквально усеяно неразорвавшимися кластерными бомбами, так называемыми "колокольчиками". По сути, с помощью кассетных боеприпасов противник проводит дистанционное минирование территорий, отметили бойцы.
"Недавно была ситуация такая, что отработали кассетами, спустя час кассеты начали детонировать", - сказал агентству морпех с позывным "Болгар".