https://ria.ru/20250528/donkrivbass-2020670555.html

Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии

Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии - РИА Новости, 03.06.2025

Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии

В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России?

2025-05-28T14:31:00+03:00

2025-05-28T14:31:00+03:00

2025-06-03T14:45:00+03:00

новороссия.русский фронтир

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донбасс

харьков

рсфср

совет народных комиссаров ссср

луганск

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Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России? audio/mpeg

Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России? audio/mpeg

Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег Чижов-ГородецкийРедактор: Анна БастраковаГолоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Артем Буфтяк, Артем Коротков

новороссия

киев

донбасс

харьков

рсфср

луганск

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