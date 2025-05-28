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Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии
Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии - РИА Новости, 03.06.2025
Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии
В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России?
2025-05-28T14:31:00+03:00
2025-05-28T14:31:00+03:00
2025-06-03T14:45:00+03:00
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донбасс
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Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии
В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России?
audio/mpeg
Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии
В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России?
audio/mpeg
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег Чижов-ГородецкийРедактор: Анна БастраковаГолоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Артем Буфтяк, Артем Коротков
новороссия
киев
донбасс
харьков
рсфср
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Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии
В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России?