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Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии - РИА Новости, 03.06.2025
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Новороссия. Русский Фронтир - хедер - РИА Новости, 1920
Новороссия.Русский фронтир
 
14:31 28.05.2025 (обновлено: 14:45 03.06.2025)
https://ria.ru/20250528/donkrivbass-2020670555.html
Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии
Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии - РИА Новости, 03.06.2025
Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии
В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России?
2025-05-28T14:31:00+03:00
2025-06-03T14:45:00+03:00
новороссия.русский фронтир
новороссия
киев
донбасс
харьков
рсфср
совет народных комиссаров ссср
луганск
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Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии
В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России?
audio/mpeg
Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии
В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России?
audio/mpeg
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег Чижов-ГородецкийРедактор: Анна БастраковаГолоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Артем Буфтяк, Артем Коротков
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новороссия, киев, донбасс, харьков, рсфср, совет народных комиссаров ссср, луганск, российское географическое общество, февральская революция 1917 года, октябрьская революция (1917), интервенция, нестор махно, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Новороссия, Киев, Донбасс, Харьков, РСФСР, Совет народных комиссаров СССР, Луганск, Российское географическое общество, Февральская революция 1917 года, Октябрьская революция (1917), интервенция, Нестор Махно

Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии

Новороссия.Русский фронтир
Донкривбасс. Гражданская война и мечта о промышленной автономии
28 мая, 14:31
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В 1917 году в России началась революция. Ожесточённая борьба развернулась на Украине. Пока советы сражались за власть с Центральной радой, большевики в Донбассе строили собственную промышленную автономию. Почему Донецко-Криворожская республика так и не стала частью советской России?
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
Звукорежиссер: Олег Чижов-Городецкий
Редактор: Анна Бастракова
Голоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Артем Буфтяк, Артем Коротков
Новороссия.Русский фронтирНовороссияКиевДонбассХарьковРСФСРСовет народных комиссаров СССРЛуганскРоссийское географическое обществоФевральская революция 1917 годаОктябрьская революция (1917)интервенцияНестор Махно
 
 
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