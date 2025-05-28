https://ria.ru/20250528/doma-2019554283.html

Украина бьет по жилым домам и соцобъектам в России, заявил Песков

Украина бьет по жилым домам и соцобъектам в России, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025

Украина бьет по жилым домам и соцобъектам в России, заявил Песков

Украина бьет по жилым домам российских граждан, а Россия, продолжая спецоперацию, наносит удары лишь по военным объектам, и это - непреложный факт, заявил... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:11:00+03:00

2025-05-28T14:11:00+03:00

2025-05-28T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украина бьет по жилым домам российских граждан, а Россия, продолжая спецоперацию, наносит удары лишь по военным объектам, и это - непреложный факт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция продолжается. Здесь важно вспомнить один непреложный факт - украинцы все-таки бьют по нашим жилым домам, по социальным объектам, мы бьем по боеприпасам, по местам, где собираются орудия убийства и так далее",- сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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2025

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россия, украина, дмитрий песков