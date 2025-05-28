https://ria.ru/20250528/dolgi-2019540126.html

Набравшему десять кредитов россиянину отказались списать долги

Набравшему десять кредитов россиянину отказались списать долги - РИА Новости, 28.05.2025

Набравшему десять кредитов россиянину отказались списать долги

Верховный суд отказался списать долги россиянину, набравшему десять кредитов в восьми разных банках за короткий срок, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:14:00+03:00

2025-05-28T13:14:00+03:00

2025-05-28T13:14:00+03:00

россия

верховный суд рф

общество

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Верховный суд отказался списать долги россиянину, набравшему десять кредитов в восьми разных банках за короткий срок, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на определение суда."Высшая инстанция оставила в силе решения нижестоящих судов об отказе освободить гражданина от обязательств по кредитам, взятым в короткие сроки в разных банках под потребительские цели, но вложенным в сетевой маркетинг", — говорится в публикации.Причиной послужило то, что, по мнению суда, банкрот использовал задержку в обновлении данных о займах в бюро кредитных историй и не указал реальные цели получения средств.Уточняется, что россиянин в сентябре 2022 году взял в восьми банках десять потребительских кредитов на сумму 7,4 миллионов рублей, причем девять из них примерно за неделю. До января 2023-го должник исполнял обязательства, но после сокращения и увольнения инициировал свое банкротство. Некоторые банки, среди которых ВТБ и РСХБ, выступили против списания непогашенных долгов по кредитам.Банкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами или внести обязательные платежи. Для многих людей такая процедура — это единственный легальный шанс выбраться из финансовой ямы.Согласно федеральному закону, банкротство физических лиц подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Документ четко разделяет случаи, когда человек обязан подавать заявление, а когда имеет право сделать это по своей инициативе.

https://ria.ru/20250405/kredit-2009458532.html

https://ria.ru/20250401/dolgi-1789521168.html

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россия, верховный суд рф, общество