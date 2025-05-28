https://ria.ru/20250528/dolgi-2019540126.html
Набравшему десять кредитов россиянину отказались списать долги
Набравшему десять кредитов россиянину отказались списать долги - РИА Новости, 28.05.2025
Набравшему десять кредитов россиянину отказались списать долги
Верховный суд отказался списать долги россиянину, набравшему десять кредитов в восьми разных банках за короткий срок, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:14:00+03:00
2025-05-28T13:14:00+03:00
2025-05-28T13:14:00+03:00
россия
верховный суд рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Верховный суд отказался списать долги россиянину, набравшему десять кредитов в восьми разных банках за короткий срок, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на определение суда."Высшая инстанция оставила в силе решения нижестоящих судов об отказе освободить гражданина от обязательств по кредитам, взятым в короткие сроки в разных банках под потребительские цели, но вложенным в сетевой маркетинг", — говорится в публикации.Причиной послужило то, что, по мнению суда, банкрот использовал задержку в обновлении данных о займах в бюро кредитных историй и не указал реальные цели получения средств.Уточняется, что россиянин в сентябре 2022 году взял в восьми банках десять потребительских кредитов на сумму 7,4 миллионов рублей, причем девять из них примерно за неделю. До января 2023-го должник исполнял обязательства, но после сокращения и увольнения инициировал свое банкротство. Некоторые банки, среди которых ВТБ и РСХБ, выступили против списания непогашенных долгов по кредитам.Банкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами или внести обязательные платежи. Для многих людей такая процедура — это единственный легальный шанс выбраться из финансовой ямы.Согласно федеральному закону, банкротство физических лиц подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Документ четко разделяет случаи, когда человек обязан подавать заявление, а когда имеет право сделать это по своей инициативе.
https://ria.ru/20250405/kredit-2009458532.html
https://ria.ru/20250401/dolgi-1789521168.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, верховный суд рф, общество
Россия, Верховный суд РФ, Общество
Набравшему десять кредитов россиянину отказались списать долги
Верховный суд отказался списать долг россиянину, взявшему десять кредитов
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Верховный суд отказался списать долги россиянину, набравшему десять кредитов в восьми разных банках за короткий срок, сообщил "Коммерсантъ"
со ссылкой на определение суда.
"Высшая инстанция оставила в силе решения нижестоящих судов об отказе освободить гражданина от обязательств по кредитам, взятым в короткие сроки в разных банках под потребительские цели, но вложенным в сетевой маркетинг", — говорится в публикации.
Причиной послужило то, что, по мнению суда, банкрот использовал задержку в обновлении данных о займах в бюро кредитных историй и не указал реальные цели получения средств.
Уточняется, что россиянин в сентябре 2022 году взял в восьми банках десять потребительских кредитов на сумму 7,4 миллионов рублей, причем девять из них примерно за неделю. До января 2023-го должник исполнял обязательства, но после сокращения и увольнения инициировал свое банкротство. Некоторые банки, среди которых ВТБ и РСХБ, выступили против списания непогашенных долгов по кредитам.
Банкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами или внести обязательные платежи. Для многих людей такая процедура — это единственный легальный шанс выбраться из финансовой ямы.
Согласно федеральному закону, банкротство физических лиц подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Документ четко разделяет случаи, когда человек обязан подавать заявление, а когда имеет право сделать это по своей инициативе.