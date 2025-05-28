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На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ
На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 28.05.2025
На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ
Диверсионно-разведывательная группа из четырех боевиков ВСУ была уничтожена на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:23:00+03:00
2025-05-28T07:23:00+03:00
2025-05-28T07:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа из четырех боевиков ВСУ была уничтожена на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинская диверсионно-разведывательная группа в составе четырех боевиков ВСУ уничтожена на левобережье Днепра", - сообщил агентству представитель силовых структур. Снятое на месте ликвидации украинской ДРГ видео передано в распоряжение агентства.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ
Диверсионная группа из четырех боевиков ВСУ уничтожена на левом берегу Днепра