https://ria.ru/20250528/dnepr-2019473728.html

На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ

На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 28.05.2025

На левом берегу Днепра уничтожили украинскую ДРГ

Диверсионно-разведывательная группа из четырех боевиков ВСУ была уничтожена на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:23:00+03:00

2025-05-28T07:23:00+03:00

2025-05-28T07:23:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа из четырех боевиков ВСУ была уничтожена на левом берегу Днепра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинская диверсионно-разведывательная группа в составе четырех боевиков ВСУ уничтожена на левобережье Днепра", - сообщил агентству представитель силовых структур. Снятое на месте ликвидации украинской ДРГ видео передано в распоряжение агентства.

https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019471878.html

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2025

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