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Завод ЧФ в Севастополе опроверг сведения о домашнем аресте директора - РИА Новости, 28.05.2025
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19:53 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/direktor-2019651910.html
Завод ЧФ в Севастополе опроверг сведения о домашнем аресте директора
Завод ЧФ в Севастополе опроверг сведения о домашнем аресте директора - РИА Новости, 28.05.2025
Завод ЧФ в Севастополе опроверг сведения о домашнем аресте директора
Директор 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флоря, который, по информации в СК РФ, был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:53:00+03:00
2025-05-28T19:53:00+03:00
россия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
черноморский флот вмф россии
происшествия
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Директор 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флоря, который, по информации в СК РФ, был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, находится на рабочем месте и по-прежнему руководит предприятием, заявил РИА Новости специалист по связям с общественностью ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны России, председатель Союза журналистов Севастополя, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев. В среду главное военное следственное управление СК РФ сообщило, что директор судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флоря обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, в отношении него "судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста". По данным следствия, с сентября по ноябрь 2023 года Флоря и представители ИП, с которым был заключен контракт на поставку оборудования, завысили данные о стоимости и похитили из бюджета более 4 миллионов рублей. "Эта информация (о домашнем аресте директора завода – ред.) не соответствует действительности. Павел Флоря находится на рабочем месте и по-прежнему руководит предприятием", - сказал Горбачев. ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" МО РФ является одним из основных бюджетообразующих предприятий Севастополя, успешно выполняет работы по восстановлению и поддержанию технической готовности кораблей и судов на Черноморском театре, в Дальней морской зоне и при решении задач СВО. При этом заводчане не только демонстрируют профессионализм и качество работ, но и по-боевому действуют в по-настоящему сложных условиях, сопряжённых с риском для жизни, отметил Горбачев.
https://ria.ru/20250428/sud-2013750966.html
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россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), черноморский флот вмф россии, происшествия, мошенничество
Россия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), Черноморский флот ВМФ России, Происшествия, Мошенничество
Завод ЧФ в Севастополе опроверг сведения о домашнем аресте директора

Ремонтный завод ЧФ в Севастополе опроверг сведения о домашнем аресте Флори

CC BY-SA 4.0 / Юровский Александр / 13-й судоремонтный завод Черноморского флота
13-й судоремонтный завод Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Юровский Александр /
13-й судоремонтный завод Черноморского флота. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Директор 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флоря, который, по информации в СК РФ, был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, находится на рабочем месте и по-прежнему руководит предприятием, заявил РИА Новости специалист по связям с общественностью ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны России, председатель Союза журналистов Севастополя, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
В среду главное военное следственное управление СК РФ сообщило, что директор судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флоря обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, в отношении него "судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста". По данным следствия, с сентября по ноябрь 2023 года Флоря и представители ИП, с которым был заключен контракт на поставку оборудования, завысили данные о стоимости и похитили из бюджета более 4 миллионов рублей.
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"Эта информация (о домашнем аресте директора завода – ред.) не соответствует действительности. Павел Флоря находится на рабочем месте и по-прежнему руководит предприятием", - сказал Горбачев.
ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" МО РФ является одним из основных бюджетообразующих предприятий Севастополя, успешно выполняет работы по восстановлению и поддержанию технической готовности кораблей и судов на Черноморском театре, в Дальней морской зоне и при решении задач СВО. При этом заводчане не только демонстрируют профессионализм и качество работ, но и по-боевому действуют в по-настоящему сложных условиях, сопряжённых с риском для жизни, отметил Горбачев.
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РоссияСевастопольСледственный комитет России (СК РФ)Черноморский флот ВМФ РоссииПроисшествияМошенничество
 
 
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