https://ria.ru/20250528/direktor-2019651910.html

Завод ЧФ в Севастополе опроверг сведения о домашнем аресте директора

Завод ЧФ в Севастополе опроверг сведения о домашнем аресте директора - РИА Новости, 28.05.2025

Завод ЧФ в Севастополе опроверг сведения о домашнем аресте директора

Директор 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флоря, который, по информации в СК РФ, был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:53:00+03:00

2025-05-28T19:53:00+03:00

2025-05-28T19:53:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Директор 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флоря, который, по информации в СК РФ, был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, находится на рабочем месте и по-прежнему руководит предприятием, заявил РИА Новости специалист по связям с общественностью ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны России, председатель Союза журналистов Севастополя, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев. В среду главное военное следственное управление СК РФ сообщило, что директор судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флоря обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, в отношении него "судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста". По данным следствия, с сентября по ноябрь 2023 года Флоря и представители ИП, с которым был заключен контракт на поставку оборудования, завысили данные о стоимости и похитили из бюджета более 4 миллионов рублей. "Эта информация (о домашнем аресте директора завода – ред.) не соответствует действительности. Павел Флоря находится на рабочем месте и по-прежнему руководит предприятием", - сказал Горбачев. ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" МО РФ является одним из основных бюджетообразующих предприятий Севастополя, успешно выполняет работы по восстановлению и поддержанию технической готовности кораблей и судов на Черноморском театре, в Дальней морской зоне и при решении задач СВО. При этом заводчане не только демонстрируют профессионализм и качество работ, но и по-боевому действуют в по-настоящему сложных условиях, сопряжённых с риском для жизни, отметил Горбачев.

https://ria.ru/20250428/sud-2013750966.html

https://ria.ru/20250523/delo-2018573479.html

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россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), черноморский флот вмф россии, происшествия, мошенничество