https://ria.ru/20250528/delo-2019554951.html
СК завел дело после отравления детей в кафе в Ноябрьске
СК завел дело после отравления детей в кафе в Ноябрьске - РИА Новости, 28.05.2025
СК завел дело после отравления детей в кафе в Ноябрьске
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после отравления в кафе в Ноябрьске 18 человек, в том числе 12 детей,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:16:00+03:00
2025-05-28T14:16:00+03:00
2025-05-28T15:25:00+03:00
ноябрьск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после отравления в кафе в Ноябрьске 18 человек, в том числе 12 детей, сообщается в Telegram-канале СУСК России по ЯНАО."Ноябрьский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту пищевого отравления жителей Ноябрьска, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, с 23 по 27 мая в кафе быстрого питания продавали местным жителям еду, которая не отвечала требованиям безопасности. Отмечается, что в результате не менее 18 человек, из которых 12 детей, заразились вирусной инфекцией.Как уточнили журналистам в прокуратуре региона, в Ноябрьскую горбольницу обратились местные жители с пищевым отравлением и жалобами на заведение быстрого питания "Кебаб 89", надзорное ведомство начало свою проверку. Роспотребнадзором выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, деятельность заведения приостановлена, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250526/vladivostok-2019031688.html
ноябрьск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ноябрьск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ноябрьск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завел дело после отравления детей в кафе в Ноябрьске
Уголовное дело завели после отравления в кафе в Ноябрьске 12 детей