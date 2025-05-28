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СК завел дело после отравления детей в кафе в Ноябрьске - РИА Новости, 28.05.2025
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14:16 28.05.2025 (обновлено: 15:25 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/delo-2019554951.html
СК завел дело после отравления детей в кафе в Ноябрьске
СК завел дело после отравления детей в кафе в Ноябрьске - РИА Новости, 28.05.2025
СК завел дело после отравления детей в кафе в Ноябрьске
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после отравления в кафе в Ноябрьске 18 человек, в том числе 12 детей,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:16:00+03:00
2025-05-28T15:25:00+03:00
ноябрьск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после отравления в кафе в Ноябрьске 18 человек, в том числе 12 детей, сообщается в Telegram-канале СУСК России по ЯНАО."Ноябрьский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту пищевого отравления жителей Ноябрьска, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, с 23 по 27 мая в кафе быстрого питания продавали местным жителям еду, которая не отвечала требованиям безопасности. Отмечается, что в результате не менее 18 человек, из которых 12 детей, заразились вирусной инфекцией.Как уточнили журналистам в прокуратуре региона, в Ноябрьскую горбольницу обратились местные жители с пищевым отравлением и жалобами на заведение быстрого питания "Кебаб 89", надзорное ведомство начало свою проверку. Роспотребнадзором выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, деятельность заведения приостановлена, добавили в прокуратуре.
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ноябрьск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ноябрьск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завел дело после отравления детей в кафе в Ноябрьске

Уголовное дело завели после отравления в кафе в Ноябрьске 12 детей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после отравления в кафе в Ноябрьске 18 человек, в том числе 12 детей, сообщается в Telegram-канале СУСК России по ЯНАО.
«
"Ноябрьский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту пищевого отравления жителей Ноябрьска, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, с 23 по 27 мая в кафе быстрого питания продавали местным жителям еду, которая не отвечала требованиям безопасности. Отмечается, что в результате не менее 18 человек, из которых 12 детей, заразились вирусной инфекцией.
Как уточнили журналистам в прокуратуре региона, в Ноябрьскую горбольницу обратились местные жители с пищевым отравлением и жалобами на заведение быстрого питания "Кебаб 89", надзорное ведомство начало свою проверку. Роспотребнадзором выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, деятельность заведения приостановлена, добавили в прокуратуре.
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НоябрьскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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