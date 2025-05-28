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СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/delo-2019516354.html
СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ в Курской области
СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.05.2025
СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ в Курской области
СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ранением мирного жителя Курской области в результате атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:34:00+03:00
2025-05-28T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ранением мирного жителя Курской области в результате атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело по факту ранения украинскими боевиками мирного жителя в селе Гончаровка Курской области. Следственным комитетом России задокументирован еще один факт преступных действий украинских националистов в отношении гражданского населения Курской области... Главным военным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она. По данным следствия, 6 мая 2025 года украинские боевики, используя FPV-дрон, атаковали гражданский автомобиль в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. В результате пострадал 42-летний местный житель. В ходе допроса мужчина пояснил, что днем возвращался домой на автомобиле и в этот момент был атакован дроном, получив осколочные ранения. Петренко уточнила, что по фрагментам беспилотного летательного аппарата будут назначены судебные экспертизы. "Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавила она.
https://ria.ru/20250528/prigovor-2019496568.html
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россия
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россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ в Курской области

СК завел дело о теракте в связи с ранением жителя Курской области при атаке ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ранением мирного жителя Курской области в результате атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело по факту ранения украинскими боевиками мирного жителя в селе Гончаровка Курской области. Следственным комитетом России задокументирован еще один факт преступных действий украинских националистов в отношении гражданского населения Курской области... Главным военным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.
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По данным следствия, 6 мая 2025 года украинские боевики, используя FPV-дрон, атаковали гражданский автомобиль в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. В результате пострадал 42-летний местный житель. В ходе допроса мужчина пояснил, что днем возвращался домой на автомобиле и в этот момент был атакован дроном, получив осколочные ранения.
Петренко уточнила, что по фрагментам беспилотного летательного аппарата будут назначены судебные экспертизы.
"Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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