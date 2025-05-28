https://ria.ru/20250528/delo-2019516354.html

СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ в Курской области

СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.05.2025

СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ в Курской области

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ранением мирного жителя Курской области в результате атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:34:00+03:00

2025-05-28T11:34:00+03:00

2025-05-28T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981200679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5e066b4bd5978f29857c8f3a1b63abb.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ранением мирного жителя Курской области в результате атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело по факту ранения украинскими боевиками мирного жителя в селе Гончаровка Курской области. Следственным комитетом России задокументирован еще один факт преступных действий украинских националистов в отношении гражданского населения Курской области... Главным военным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она. По данным следствия, 6 мая 2025 года украинские боевики, используя FPV-дрон, атаковали гражданский автомобиль в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. В результате пострадал 42-летний местный житель. В ходе допроса мужчина пояснил, что днем возвращался домой на автомобиле и в этот момент был атакован дроном, получив осколочные ранения. Петренко уточнила, что по фрагментам беспилотного летательного аппарата будут назначены судебные экспертизы. "Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавила она.

https://ria.ru/20250528/prigovor-2019496568.html

https://ria.ru/20250527/vsu-2019388402.html

россия

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)