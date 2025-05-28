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Более 1 млн кв м жилья возведут в Мурманской области к 2030 году - РИА Новости, 28.05.2025
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Мурманская область
 
16:11 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/chibis-2019584500.html
Более 1 млн кв м жилья возведут в Мурманской области к 2030 году
Более 1 млн кв м жилья возведут в Мурманской области к 2030 году - РИА Новости, 28.05.2025
Более 1 млн кв м жилья возведут в Мурманской области к 2030 году
Властям Мурманской области в последние годы удалось добиться прорыва в сфере жилищного строительства, к 2030 году в регионе возведут уже более миллиона... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:11:00+03:00
2025-05-28T16:11:00+03:00
мурманская область
мурманск
андрей чибис
мурманская область
жилье
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Властям Мурманской области в последние годы удалось добиться прорыва в сфере жилищного строительства, к 2030 году в регионе возведут уже более миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор Андрей Чибис. В среду глава региона выступил с отчетом перед депутатами мурманской областной думы и отдельно остановился на итогах реализации одного из важнейших направлений стратегического плана "На Севере – жить!" – развитии жилищного строительства. "Всего до 2030 года в Мурманской области планируется возвести более миллиона квадратных метров жилья", - сказал Чибис. По его мнению, властям удалось "сделать огромный прорыв" в вопросе возрождения индивидуального жилищного строительства в Мурманской области. На сегодняшний день в регионе строятся не только единичные дома для расселения граждан из аварийного жилья, но и началось возведение жилых комплексов крупными застройщиками. "Именно такую задачу ставили перед правительством области северяне, долгие годы мечтавшие о новом современном жилье", – отметил Чибис. Он также рассказал о том, что сегодня в Мурманской области идёт строительство 16 жилых домов в Мурманске, Коле и Заполярном. Из 2084 квартир в них 68% будут выставлены на продажу. Кроме того, в 2025 году планируется запустить строительство ещё не менее шести домов суммарно на 931 квартиру. "Мощным импульсом для запуска жилищного строительства в регионе стала программа "Свой дом в Арктике", которая пользуется огромным спросом у северян. За три года её участниками стали больше 1,4 тысячи человек, которым было выдано сертификатов на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. 1032 индивидуальных жилых дома уже возведены или приобретены в собственность", – подчеркнул глава региона. Кроме того, по словам Чибиса, благотворно повлияла на рынок жилья и программа льготного кредитования "Арктическая ипотека", условия которой были распространены и на Мурманскую область с ноября 2023 года. За время действия программы льготной ипотекой под 2% воспользовались более тысячи заполярных семей на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. Губернатор подчеркнул, что льготное ипотечное кредитование, которое по поручению президента РФ Владимира Путина продлено до 2030 года, – один из реальных механизмов развития жилищного строительства на Кольском полуострове. Помимо жилищного строительства правительство Мурманской области уделяет большое внимание и социальным проектам. Так, за шесть лет было построено и капитально отремонтировано 235 социальных объектов. И эта работа продолжается. В 2025 году в работе у регионального министерства строительства находится 80 объектов строительства и капитального ремонта.
https://ria.ru/20250528/murmansk-2019545557.html
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мурманск, андрей чибис, мурманская область, жилье
Мурманская область, Мурманск, Андрей Чибис, Мурманская область, Жилье
Более 1 млн кв м жилья возведут в Мурманской области к 2030 году

Чибис: Более 1 млн кв м жилья возведут в Мурманской области к 2030 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис . Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Властям Мурманской области в последние годы удалось добиться прорыва в сфере жилищного строительства, к 2030 году в регионе возведут уже более миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор Андрей Чибис.
В среду глава региона выступил с отчетом перед депутатами мурманской областной думы и отдельно остановился на итогах реализации одного из важнейших направлений стратегического плана "На Севере – жить!" – развитии жилищного строительства.
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"Всего до 2030 года в Мурманской области планируется возвести более миллиона квадратных метров жилья", - сказал Чибис. По его мнению, властям удалось "сделать огромный прорыв" в вопросе возрождения индивидуального жилищного строительства в Мурманской области. На сегодняшний день в регионе строятся не только единичные дома для расселения граждан из аварийного жилья, но и началось возведение жилых комплексов крупными застройщиками.
"Именно такую задачу ставили перед правительством области северяне, долгие годы мечтавшие о новом современном жилье", – отметил Чибис. Он также рассказал о том, что сегодня в Мурманской области идёт строительство 16 жилых домов в Мурманске, Коле и Заполярном. Из 2084 квартир в них 68% будут выставлены на продажу. Кроме того, в 2025 году планируется запустить строительство ещё не менее шести домов суммарно на 931 квартиру.
"Мощным импульсом для запуска жилищного строительства в регионе стала программа "Свой дом в Арктике", которая пользуется огромным спросом у северян. За три года её участниками стали больше 1,4 тысячи человек, которым было выдано сертификатов на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. 1032 индивидуальных жилых дома уже возведены или приобретены в собственность", – подчеркнул глава региона.
Кроме того, по словам Чибиса, благотворно повлияла на рынок жилья и программа льготного кредитования "Арктическая ипотека", условия которой были распространены и на Мурманскую область с ноября 2023 года. За время действия программы льготной ипотекой под 2% воспользовались более тысячи заполярных семей на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. Губернатор подчеркнул, что льготное ипотечное кредитование, которое по поручению президента РФ Владимира Путина продлено до 2030 года, – один из реальных механизмов развития жилищного строительства на Кольском полуострове.
Помимо жилищного строительства правительство Мурманской области уделяет большое внимание и социальным проектам. Так, за шесть лет было построено и капитально отремонтировано 235 социальных объектов. И эта работа продолжается. В 2025 году в работе у регионального министерства строительства находится 80 объектов строительства и капитального ремонта.
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