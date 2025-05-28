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Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения - РИА Новости, 28.05.2025
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Мурманская область
 
14:09 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/chibis-2019553430.html
Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения
Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения - РИА Новости, 28.05.2025
Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду вручил удостоверения первым участникам проекта для ветеранов СВО "Герои Севера", всего будет отобрано 30... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:09:00+03:00
2025-05-28T14:09:00+03:00
мурманская область
арктика
андрей чибис
мурманская областная дума
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду вручил удостоверения первым участникам проекта для ветеранов СВО "Герои Севера", всего будет отобрано 30 человек, передает корреспондент РИА Новости. Глава региона в среду выступил с традиционным отчетом перед депутатами Мурманской областной думы. Перед его началом Чибис вручил удостоверения первым участникам регионального проекта для ветеранов СВО "Герои Севера". Свое выступление он начал с поздравления всех северян с Днем Мурманской области, который отмечается 28 мая. "Мурманская область – это настоящий форпост России в Арктике. Отдельно хочу поздравить наших защитников, которые сегодня выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Всех, кто по разным причинам, включая ранения, вернулись домой. Отдельно тех, кто сегодня в этом зале, тех, кто прошёл отбор на региональную программу "Герои Севера", - сказал Чибис. Он поздравил всех участников и поблагодарил их за силу духа и преданность Родине. Глава региона отметил, что многих участников программы знает лично - постоянно встречается с ними в разных форматах, в том числе на передовой. "Не устану повторять, что для нас большая честь служить рядом со всеми соединениями Вооружённых сил России, нашим Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом, рядом с героями, которые сегодня защищают нашу страну", – сказал глава региона. Как сообщили в министерстве информационной политики региона, по итогам конкурсного отбора для участия в программе этого года отобраны первые 19 человек. В рамках следующего этапа, который пройдёт в ближайшее время, будут определены ещё 11 победителей. Для участия в региональной программе "Герои Севера" поступило 377 заявлений от участников СВО, в том числе из числа добровольцев и мобилизованных лиц. Отборочный этап программы включал написание эссе, прохождение тестирования, собеседование с экспертами-психологами. Тем, кто не войдёт в число участников проекта в 2025 году, будут предложены различные образовательные маршруты, в том числе с учётом индивидуальных качеств кандидатов. Региональная программа "Герои Севера", аналогичная федеральной программе "Время Героев", запущена в Мурманской области по поручению президента РФ Владимира Путина в День защитника Отечества, 23 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20250528/murmansk-2019545557.html
https://ria.ru/20250526/serdechkin-2019076700.html
https://rsport.ria.ru/20250223/svo-2001133894.html
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арктика, андрей чибис, мурманская областная дума
Мурманская область, Арктика, Андрей Чибис, Мурманская областная Дума
Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения

Губернатор Чибис вручил удостоверения первым участникам проекта "Герои Севера"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду вручил удостоверения первым участникам проекта для ветеранов СВО "Герои Севера", всего будет отобрано 30 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Глава региона в среду выступил с традиционным отчетом перед депутатами Мурманской областной думы. Перед его началом Чибис вручил удостоверения первым участникам регионального проекта для ветеранов СВО "Герои Севера". Свое выступление он начал с поздравления всех северян с Днем Мурманской области, который отмечается 28 мая.
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"Мурманская область – это настоящий форпост России в Арктике. Отдельно хочу поздравить наших защитников, которые сегодня выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Всех, кто по разным причинам, включая ранения, вернулись домой. Отдельно тех, кто сегодня в этом зале, тех, кто прошёл отбор на региональную программу "Герои Севера", - сказал Чибис.
Он поздравил всех участников и поблагодарил их за силу духа и преданность Родине. Глава региона отметил, что многих участников программы знает лично - постоянно встречается с ними в разных форматах, в том числе на передовой.
"Не устану повторять, что для нас большая честь служить рядом со всеми соединениями Вооружённых сил России, нашим Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом, рядом с героями, которые сегодня защищают нашу страну", – сказал глава региона.
Как сообщили в министерстве информационной политики региона, по итогам конкурсного отбора для участия в программе этого года отобраны первые 19 человек. В рамках следующего этапа, который пройдёт в ближайшее время, будут определены ещё 11 победителей.
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Для участия в региональной программе "Герои Севера" поступило 377 заявлений от участников СВО, в том числе из числа добровольцев и мобилизованных лиц. Отборочный этап программы включал написание эссе, прохождение тестирования, собеседование с экспертами-психологами.
Тем, кто не войдёт в число участников проекта в 2025 году, будут предложены различные образовательные маршруты, в том числе с учётом индивидуальных качеств кандидатов.
Региональная программа "Герои Севера", аналогичная федеральной программе "Время Героев", запущена в Мурманской области по поручению президента РФ Владимира Путина в День защитника Отечества, 23 февраля 2025 года.
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Мурманская областьАрктикаАндрей ЧибисМурманская областная Дума
 
 
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