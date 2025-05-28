https://ria.ru/20250528/chibis-2019553430.html
Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения
Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения - РИА Новости, 28.05.2025
Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду вручил удостоверения первым участникам проекта для ветеранов СВО "Герои Севера", всего будет отобрано 30... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:09:00+03:00
2025-05-28T14:09:00+03:00
2025-05-28T14:09:00+03:00
мурманская область
арктика
андрей чибис
мурманская областная дума
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду вручил удостоверения первым участникам проекта для ветеранов СВО "Герои Севера", всего будет отобрано 30 человек, передает корреспондент РИА Новости. Глава региона в среду выступил с традиционным отчетом перед депутатами Мурманской областной думы. Перед его началом Чибис вручил удостоверения первым участникам регионального проекта для ветеранов СВО "Герои Севера". Свое выступление он начал с поздравления всех северян с Днем Мурманской области, который отмечается 28 мая. "Мурманская область – это настоящий форпост России в Арктике. Отдельно хочу поздравить наших защитников, которые сегодня выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Всех, кто по разным причинам, включая ранения, вернулись домой. Отдельно тех, кто сегодня в этом зале, тех, кто прошёл отбор на региональную программу "Герои Севера", - сказал Чибис. Он поздравил всех участников и поблагодарил их за силу духа и преданность Родине. Глава региона отметил, что многих участников программы знает лично - постоянно встречается с ними в разных форматах, в том числе на передовой. "Не устану повторять, что для нас большая честь служить рядом со всеми соединениями Вооружённых сил России, нашим Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом, рядом с героями, которые сегодня защищают нашу страну", – сказал глава региона. Как сообщили в министерстве информационной политики региона, по итогам конкурсного отбора для участия в программе этого года отобраны первые 19 человек. В рамках следующего этапа, который пройдёт в ближайшее время, будут определены ещё 11 победителей. Для участия в региональной программе "Герои Севера" поступило 377 заявлений от участников СВО, в том числе из числа добровольцев и мобилизованных лиц. Отборочный этап программы включал написание эссе, прохождение тестирования, собеседование с экспертами-психологами. Тем, кто не войдёт в число участников проекта в 2025 году, будут предложены различные образовательные маршруты, в том числе с учётом индивидуальных качеств кандидатов. Региональная программа "Герои Севера", аналогичная федеральной программе "Время Героев", запущена в Мурманской области по поручению президента РФ Владимира Путина в День защитника Отечества, 23 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20250528/murmansk-2019545557.html
https://ria.ru/20250526/serdechkin-2019076700.html
https://rsport.ria.ru/20250223/svo-2001133894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, андрей чибис, мурманская областная дума
Мурманская область, Арктика, Андрей Чибис, Мурманская областная Дума
Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения
Губернатор Чибис вручил удостоверения первым участникам проекта "Герои Севера"
МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду вручил удостоверения первым участникам проекта для ветеранов СВО "Герои Севера", всего будет отобрано 30 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Глава региона в среду выступил с традиционным отчетом перед депутатами Мурманской областной думы
. Перед его началом Чибис
вручил удостоверения первым участникам регионального проекта для ветеранов СВО "Герои Севера". Свое выступление он начал с поздравления всех северян с Днем Мурманской области, который отмечается 28 мая.
"Мурманская область – это настоящий форпост России в Арктике
. Отдельно хочу поздравить наших защитников, которые сегодня выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Всех, кто по разным причинам, включая ранения, вернулись домой. Отдельно тех, кто сегодня в этом зале, тех, кто прошёл отбор на региональную программу "Герои Севера", - сказал Чибис.
Он поздравил всех участников и поблагодарил их за силу духа и преданность Родине. Глава региона отметил, что многих участников программы знает лично - постоянно встречается с ними в разных форматах, в том числе на передовой.
"Не устану повторять, что для нас большая честь служить рядом со всеми соединениями Вооружённых сил России, нашим Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом, рядом с героями, которые сегодня защищают нашу страну", – сказал глава региона.
Как сообщили в министерстве информационной политики региона, по итогам конкурсного отбора для участия в программе этого года отобраны первые 19 человек. В рамках следующего этапа, который пройдёт в ближайшее время, будут определены ещё 11 победителей.
Для участия в региональной программе "Герои Севера" поступило 377 заявлений от участников СВО, в том числе из числа добровольцев и мобилизованных лиц. Отборочный этап программы включал написание эссе, прохождение тестирования, собеседование с экспертами-психологами.
Тем, кто не войдёт в число участников проекта в 2025 году, будут предложены различные образовательные маршруты, в том числе с учётом индивидуальных качеств кандидатов.
Региональная программа "Герои Севера", аналогичная федеральной программе "Время Героев", запущена в Мурманской области по поручению президента РФ Владимира Путина в День защитника Отечества, 23 февраля 2025 года.