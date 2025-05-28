https://ria.ru/20250528/chibis-2019553430.html

Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения

Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения - РИА Новости, 28.05.2025

Первые участники мурманской программы "Герои Севера" получили удостоверения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду вручил удостоверения первым участникам проекта для ветеранов СВО "Герои Севера", всего будет отобрано 30... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:09:00+03:00

2025-05-28T14:09:00+03:00

2025-05-28T14:09:00+03:00

мурманская область

арктика

андрей чибис

мурманская областная дума

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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в среду вручил удостоверения первым участникам проекта для ветеранов СВО "Герои Севера", всего будет отобрано 30 человек, передает корреспондент РИА Новости. Глава региона в среду выступил с традиционным отчетом перед депутатами Мурманской областной думы. Перед его началом Чибис вручил удостоверения первым участникам регионального проекта для ветеранов СВО "Герои Севера". Свое выступление он начал с поздравления всех северян с Днем Мурманской области, который отмечается 28 мая. "Мурманская область – это настоящий форпост России в Арктике. Отдельно хочу поздравить наших защитников, которые сегодня выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Всех, кто по разным причинам, включая ранения, вернулись домой. Отдельно тех, кто сегодня в этом зале, тех, кто прошёл отбор на региональную программу "Герои Севера", - сказал Чибис. Он поздравил всех участников и поблагодарил их за силу духа и преданность Родине. Глава региона отметил, что многих участников программы знает лично - постоянно встречается с ними в разных форматах, в том числе на передовой. "Не устану повторять, что для нас большая честь служить рядом со всеми соединениями Вооружённых сил России, нашим Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом, рядом с героями, которые сегодня защищают нашу страну", – сказал глава региона. Как сообщили в министерстве информационной политики региона, по итогам конкурсного отбора для участия в программе этого года отобраны первые 19 человек. В рамках следующего этапа, который пройдёт в ближайшее время, будут определены ещё 11 победителей. Для участия в региональной программе "Герои Севера" поступило 377 заявлений от участников СВО, в том числе из числа добровольцев и мобилизованных лиц. Отборочный этап программы включал написание эссе, прохождение тестирования, собеседование с экспертами-психологами. Тем, кто не войдёт в число участников проекта в 2025 году, будут предложены различные образовательные маршруты, в том числе с учётом индивидуальных качеств кандидатов. Региональная программа "Герои Севера", аналогичная федеральной программе "Время Героев", запущена в Мурманской области по поручению президента РФ Владимира Путина в День защитника Отечества, 23 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20250528/murmansk-2019545557.html

https://ria.ru/20250526/serdechkin-2019076700.html

https://rsport.ria.ru/20250223/svo-2001133894.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

арктика, андрей чибис, мурманская областная дума