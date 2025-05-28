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Все обязательства бюджета на 2025 год буду выполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.05.2025
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13:47 28.05.2025
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Все обязательства бюджета на 2025 год буду выполнены, заявил Силуанов
Все обязательства бюджета на 2025 год буду выполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.05.2025
Все обязательства бюджета на 2025 год буду выполнены, заявил Силуанов
Все обязательства бюджета РФ на 2025 год будут выполнены, даже в случае принятия новых пакетов санкций, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:47:00+03:00
2025-05-28T13:47:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Все обязательства бюджета РФ на 2025 год будут выполнены, даже в случае принятия новых пакетов санкций, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Даже если будут введены какие-то дополнительные пакеты ограничений и санкции, все то, что предусмотрено в текущем году в нашем финансовом документе, будет выполнено", - заявил он, выступая в Госдуме.
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
Все обязательства бюджета на 2025 год буду выполнены, заявил Силуанов

Силуанов: обязательства бюджета на 2025 год будут выполнены, несмотря на санкции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Все обязательства бюджета РФ на 2025 год будут выполнены, даже в случае принятия новых пакетов санкций, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Даже если будут введены какие-то дополнительные пакеты ограничений и санкции, все то, что предусмотрено в текущем году в нашем финансовом документе, будет выполнено", - заявил он, выступая в Госдуме.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
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