https://ria.ru/20250528/buzova-2019598856.html

За что ненавидят Бузову: пять самых громких скандалов с королевой хайпа

За что ненавидят Бузову: пять самых громких скандалов с королевой хайпа - РИА Новости, 28.05.2025

За что ненавидят Бузову: пять самых громких скандалов с королевой хайпа

Ольга Бузова — одна из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Ее карьера началась с "Дома-2", а сейчас она певица, телеведущая и бизнесвумен. Однако... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:00:00+03:00

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2025-05-28T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ольга Бузова — одна из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Ее карьера началась с "Дома-2", а сейчас она певица, телеведущая и бизнесвумен. Однако за глянцевым фасадом скрывается череда скандалов, которые вызывают волну хейта. Почему Бузову так не любят? 5 самых громких скандалов, которые сделали ее "королевой хайпа" — от обвинений в воровстве песен до публичных разборок с коллегами.Звезда родилась"Рождение" артистки Ольги Бузовой началось с ее появления на российском телевидении в скандальном проекте "Дом-2" в мае 2004 года. Продюсер проекта Алексей Михайловский вспоминал: "Она кокетничала, прихорашивалась, глядя в мои зеркальные очки, и очень волновалась. Самое сильное качество Ольги — ее искренность. Она колоссально искренний человек, и именно поэтому ей нравится зритель".После пяти лет съемок Ольга стала одной из ведущих проекта. В это же время она начала активно участвовать в различных шоу, не только как героиня, но и как эксперт. Бузова выпустила три книги, дебютировала в кино и продолжила гастрольную деятельность, исполняя музыкальные композиции из проекта."Я мечтаю сняться в большом кино, сыграть серьезную драматическую роль. У меня есть потенциал, и я получаю колоссальное удовольствие, когда выхожу на сцену", — делилась Бузова. В 2009 году Ольга вошла в число трех лучших телеведущих России и создала собственную линию одежды.Скандальный разводЛичная жизнь Ольги Бузовой с момента участия в телепроекте привлекала большое внимание, и сама артистка охотно делилась ее деталями с публикой. Ее первым мужем стал футболист Дмитрий Тарасов. Их брак длился семь лет и казался идеальным: свадьба прошла на теплоходе, Тарасов дарил Бузовой дорогие подарки, включая автомобиль Mercedes стоимостью восемь миллионов рублей. Семья жила в роскошном доме в Подмосковье, оцененном тогда в 100 миллионов рублей. Ольга всегда поддерживала мужа на футбольных матчах.Однако, несмотря на видимую крепость отношений, союз распался на глазах у всей страны. Бузова утверждает, что причиной стали измены Тарасова с ростовской моделью Анастасией Костенко, которая впоследствии стала его второй женой. Кроме того, Оля утверждала, что Тарасов поднимал на нее руку. Сам футболист отрицал измены и рукоприкладство, обвиняя Ольгу в чрезмерной любви к светской жизни и вечеринкам."У меня был маленький ребенок, и я семь лет тянула эти отношения!" — призналась Бузова в интервью.Обвинения в краже хитаТакже Ольга попадала в скандалы, связанные не только с ее личной жизнью, но и с ее музыкальной деятельностью. Недавно Лада Дэнс, звезда 1990 годов, вновь оказалась в центре внимания, предъявив претензии к Ольге Бузовой. Основным поводом стал хит "Baby Tonight", который, по словам Дэнс, был украден и исполнен Бузовой без разрешения. Ольга быстро ответила на обвинения в своих социальных сетях, заявив, что исполняет трек на законных основаниях и имеет соответствующие документы, подтверждающие ее право на исполнение."Лада же никогда не являлась правообладателем этого сингла, у него есть 2 автора, которым принадлежат права", — написала певица в своем Telegram-канале. Автор музыки к "Baby Tonight" Леонид Величковский тоже дал комментарий по ситуации.Он рассказал, что создал песню в 1993 году вместе с поэтом Кириллом Крастошевским. Эти данные подтверждает реестр Российского авторского общества, где Величковский указан как композитор, а Крастошевский — как автор текста. Композитор также отметил, что Лада Дэнс, записавшая трек в том же году, не предъявляла прав на него. Он считает, что разгоревшийся скандал связан с попыткой Лады привлечь к себе внимание за счет Ольги Бузовой."Бузова исполняет Baby Tonight с моего разрешения. Возможно, со стороны Дэнс это некий пиар, направленный на то, чтобы все вспомнили, что песню поет Лада Дэнс", — сказал Леонид Величковский.Обвинения в алкоголизме и "позорных" выходкахОльга Бузова не раз становилась объектом различных сплетен, в частности, ее обвиняли в пристрастии к алкоголю. Поводом для этого могли служить ее выходы в эфир в нетрезвом состоянии, общение с поклонниками в социальных сетях и слухи о том, что она могла выпить перед своими концертами. В одном из своих интервью на YouTube Бузова призналась: "Я реально "ку-ку", я отправляла это бывшему, а вся страна это видела. Я поняла, что лучше не отправлять вообще ничего. Нажралась — сиди дома, убери телефон, спрячь его куда-нибудь, отключи, забудь пароль".В 2018 году в интернете появилось видео, на котором Бузова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставала к пассажирам в самолете с предложением выпить вместе. Когда никто не согласился, она скомандовала: "Всем спать!".Телеведущая Дана Борисова высказала мнение, что у Бузовой есть явные проблемы. Она отметила: "Очевидно, что человек в неадеквате. Не знаю, что она там употребляет, но, если не ошибаюсь, это алкоголь: коньяк, шампанское — у нее постоянно идет микс".Ссора с ГуберниевымЛетом 2021 года в эфире программы "Все на матч!" произошел громкий скандал с участием Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева. Артистку пригласили в студию, чтобы обсудить футбол и поражение сборной России от Бельгии на чемпионате Европы 2020 года. Во время эфира по видеосвязи к разговору присоединился Губерниев, с которым у Бузовой был давний конфликт.Диалог сразу не заладился. Губерниев задавал вопросы о тренерских школах и их особенностях, при этом упоминая не только известных спортсменов, но и актеров с режиссерами. Бузова пыталась отвечать, опираясь на свои знания, но затем Губерниев задал вопрос, который вызвал у нее сильную эмоциональную реакцию."Скажите честно: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Ответьте просто — да или нет, Оля", — настаивал комментатор. Вопрос оскорбил Ольгу, и она расплакалась, заявив, что настоящие мужчины так не поступают."Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Хотите увидеть мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью, мне нельзя!" — эмоционально ответила Бузова.Большая сцена МХАТ и Ольга БузоваОльга Бузова впервые попробовала себя в роли театральной актрисы, сыграв шпионку Беллу Шанталь в постановке МХАТа имени Горького "Чудесный грузин". Однако вместо положительных отзывов она столкнулась с массой критики.Многие знаменитости и пользователи сети негативно отозвались о ее работе. Народный артист России Сергей Безруков признался, что рад, что Константин Станиславский, основатель МХАТа, не дожил до наших дней: "Он, наверное, с отчаянием наблюдает за тем, что происходит на театральной сцене сейчас. И с надеждой смотрит на нашу "Фабрику". Наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали"".Известная телеведущая Елена Летучая также выразила мнение, что выбор Бузовой — это проявление неуважения МХАТа к своему зрителю.Сама Ольга была очень счастлива, но критика ее задела. В ответ на нападки она заявила: "Все вдруг вспомнили, что их куда-то звали, и всех приглашали на роль Беллы. Всех звали. Но почему-то выбрали меня! Может, вас не позвали, потому что вы не подходите? Может, вы недостаточно стараетесь?"Несмотря на хейт, Бузова монетизирует свои скандалы. Ольга — мастер превращать негатив в пиар. И пока ее ненавидят, она продолжает зарабатывать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, бельгия, ольга бузова, лада дэнс, дана борисова, youtube