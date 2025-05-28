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ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью

ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью - РИА Новости, 28.05.2025

ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью

Над территорией Тверской области уничтожены два БПЛА, последствий нет, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:01:00+03:00

2025-05-28T09:01:00+03:00

2025-05-28T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

игорь руденя

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Над территорией Тверской области уничтожены два БПЛА, последствий нет, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. Минобороны РФ заявляло, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Тверской области. "Губернатор Игорь Руденя: над территорией Тверской области силами ПВО министерства обороны РФ сбито 2 БПЛА. Негативных последствий нет", - сообщается в Telegram-канале правительства области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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игорь руденя, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)