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ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 28.05.2025 (обновлено: 09:02 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/bpla-2019481793.html
ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью
ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью
Над территорией Тверской области уничтожены два БПЛА, последствий нет, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:01:00+03:00
2025-05-28T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь руденя
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Над территорией Тверской области уничтожены два БПЛА, последствий нет, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. Минобороны РФ заявляло, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Тверской области. "Губернатор Игорь Руденя: над территорией Тверской области силами ПВО министерства обороны РФ сбито 2 БПЛА. Негативных последствий нет", - сообщается в Telegram-канале правительства области.
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игорь руденя, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью

Средства ПВО сбили два беспилотника над Тверской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Над территорией Тверской области уничтожены два БПЛА, последствий нет, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
Минобороны РФ заявляло, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Тверской области.
"Губернатор Игорь Руденя: над территорией Тверской области силами ПВО министерства обороны РФ сбито 2 БПЛА. Негативных последствий нет", - сообщается в Telegram-канале правительства области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь РуденяБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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