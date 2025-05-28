https://ria.ru/20250528/bpla-2019481793.html
ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью
ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью
Над территорией Тверской области уничтожены два БПЛА, последствий нет, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:01:00+03:00
2025-05-28T09:01:00+03:00
2025-05-28T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь руденя
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Над территорией Тверской области уничтожены два БПЛА, последствий нет, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. Минобороны РФ заявляло, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Тверской области. "Губернатор Игорь Руденя: над территорией Тверской области силами ПВО министерства обороны РФ сбито 2 БПЛА. Негативных последствий нет", - сообщается в Telegram-канале правительства области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два беспилотника над Тверской областью
Средства ПВО сбили два беспилотника над Тверской областью