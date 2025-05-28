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Силы ПВО с начала ночи сбили 33 беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО с начала ночи сбили 33 беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО с начала ночи сбили 33 беспилотника, летевших на Москву
С начала ночи силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ, летевших в направлении Москвы, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:26:00+03:00
2025-05-28T04:26:00+03:00
2025-05-28T07:33:00+03:00
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сергей собянин
россия
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
вооруженные силы украины
шереметьево
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. С начала ночи силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ, летевших в направлении Москвы, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра Сергея Собянина."ПВО Минобороны продолжает отражать налет вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву", — говорится в очередной публикации.По словам градоначальника, в частности, атаку отразили в Зеленограде. По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших там нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Помимо этого, для обеспечения безопасности до 7:15 утра действовали временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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