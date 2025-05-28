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Силы ПВО с начала ночи сбили 33 беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025
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04:26 28.05.2025 (обновлено: 07:33 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/bpla-2019466642.html
Силы ПВО с начала ночи сбили 33 беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО с начала ночи сбили 33 беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО с начала ночи сбили 33 беспилотника, летевших на Москву
С начала ночи силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ, летевших в направлении Москвы, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:26:00+03:00
2025-05-28T07:33:00+03:00
москва
сергей собянин
россия
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
вооруженные силы украины
шереметьево
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. С начала ночи силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ, летевших в направлении Москвы, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра Сергея Собянина.&quot;ПВО Минобороны продолжает отражать налет вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву&quot;, — говорится в очередной публикации.По словам градоначальника, в частности, атаку отразили в Зеленограде. По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших там нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Помимо этого, для обеспечения безопасности до 7:15 утра действовали временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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москва, сергей собянин, россия, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), вооруженные силы украины, шереметьево, аэропорт "жуковский", беспилотники, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Россия, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Шереметьево, Аэропорт "Жуковский", Беспилотники, Безопасность

Силы ПВО с начала ночи сбили 33 беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. С начала ночи силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ, летевших в направлении Москвы, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра Сергея Собянина.
«

"ПВО Минобороны продолжает отражать налет вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву", — говорится в очередной публикации.

По словам градоначальника, в частности, атаку отразили в Зеленограде. По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших там нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Помимо этого, для обеспечения безопасности до 7:15 утра действовали временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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22 июня 2022, 17:18
 
МоскваСергей СобянинРоссияДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Вооруженные силы УкраиныШереметьевоАэропорт "Жуковский"БеспилотникиБезопасность
 
 
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