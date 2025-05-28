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Силы ПВО с начала ночи сбили 29 дронов ВСУ, летевших на Москву

Силы ПВО с начала ночи сбили 29 дронов ВСУ, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025

Силы ПВО с начала ночи сбили 29 дронов ВСУ, летевших на Москву

С начала ночи силы ПВО сбили 29 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:35:00+03:00

2025-05-28T01:35:00+03:00

2025-05-28T03:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей собянин

вооруженные силы украины

домодедово (аэропорт)

москва

россия

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. С начала ночи силы ПВО сбили 29 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра Сергея Собянина."Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, атаковавших Москву. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в очередной публикации.Помимо этого, для обеспечения безопасности действуют временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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