https://ria.ru/20250528/bpla-2019457301.html
Силы ПВО с начала ночи сбили 29 дронов ВСУ, летевших на Москву
Силы ПВО с начала ночи сбили 29 дронов ВСУ, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО с начала ночи сбили 29 дронов ВСУ, летевших на Москву
С начала ночи силы ПВО сбили 29 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:35:00+03:00
2025-05-28T01:35:00+03:00
2025-05-28T03:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей собянин
вооруженные силы украины
домодедово (аэропорт)
москва
россия
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. С начала ночи силы ПВО сбили 29 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале мэра Сергея Собянина."Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, атаковавших Москву. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в очередной публикации.Помимо этого, для обеспечения безопасности действуют временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей собянин, вооруженные силы украины, домодедово (аэропорт), москва, россия, внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Домодедово (аэропорт), Москва, Россия, Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Беспилотники