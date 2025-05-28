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Bild: ФРГ может профинансировать разработку крылатых ракет на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 28.05.2025 (обновлено: 13:33 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/bild-2019543323.html
Bild: ФРГ может профинансировать разработку крылатых ракет на Украине
Bild: ФРГ может профинансировать разработку крылатых ракет на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Bild: ФРГ может профинансировать разработку крылатых ракет на Украине
Правительство Германии планирует выделить Украине миллионную сумму для самостоятельной разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью до 2500... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:32:00+03:00
2025-05-28T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
фридрих мерц
владимир зеленский
олаф шольц
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство Германии планирует выделить Украине миллионную сумму для самостоятельной разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью до 2500 километров, сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию. "По информации Bild, правительство ФРГ планирует предоставить в распоряжение украинской оборонной промышленности миллионную сумму для самостоятельной разработки крылатых ракет с дальностью до 2500 километров и их серийного производства", - пишет таблоид. Издание утверждает, что в настоящее время Киев осуществляет такие разработки и уже опробовал некоторые из них на расстоянии более 400 километров за линией фронта. При этом, как отмечается в материале, вопрос о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине не будет подниматься во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду. Однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц может пообещать поставки других систем вооружений: в частности речь идёт о реактивных системах залпового огня Mars II с дальнобойностью в 85 километров. Пять подобных систем Германия поставила Украине еще в 2022 году при канцлере Олафе Шольце. "Мерц мог бы поставить новые системы и больше ракет и таким образом обходными путями оправдать свое обещание о "дальнобойном оружии", - пишет Bild. Однако, как подчеркивает таблоид, ракеты М30 и М31 для системы Mars II управляются по GPS, а Россия успешно противостоит этой технологии в течение многих лет, что тактически обесценивает это оружие. Кроме того, Германия ведёт переговоры о поставке дополнительных зенитно-ракетных комплексов Iris-T. Об их поставке также может быть объявлено на встрече Мерца и Зеленского в среду. Ранее газета Times со ссылкой на командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика сообщила, что Украина уже в этом году может разработать аналог крылатых ракет британского производства Storm Shadow. В декабре 2024 года журнал Economist утверждал, что Украина ведёт разработку ракеты, которая будет способна долететь до Москвы. Отмечалось, что на данный момент на Украине разрабатывается более 10 проектов ракет, среди которых - ракета "Трембита". Согласно Economist, базовая "Трембита" развивает скорость до 400 км/ч, а дальность её полёта составляет 200 километров. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/merts-2019500906.html
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украина, германия, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато, gps, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, НАТО, GPS, В мире
Bild: ФРГ может профинансировать разработку крылатых ракет на Украине

Bild: ФРГ может выделить Украине средства на разработку своих крылатых ракет

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство Германии планирует выделить Украине миллионную сумму для самостоятельной разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью до 2500 километров, сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.
"По информации Bild, правительство ФРГ планирует предоставить в распоряжение украинской оборонной промышленности миллионную сумму для самостоятельной разработки крылатых ракет с дальностью до 2500 километров и их серийного производства", - пишет таблоид.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Все умерли". Во Франции жестко осадили Мерца за слова о России и Украине
Вчера, 10:38
Издание утверждает, что в настоящее время Киев осуществляет такие разработки и уже опробовал некоторые из них на расстоянии более 400 километров за линией фронта.
При этом, как отмечается в материале, вопрос о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине не будет подниматься во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду. Однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц может пообещать поставки других систем вооружений: в частности речь идёт о реактивных системах залпового огня Mars II с дальнобойностью в 85 километров. Пять подобных систем Германия поставила Украине еще в 2022 году при канцлере Олафе Шольце.
"Мерц мог бы поставить новые системы и больше ракет и таким образом обходными путями оправдать свое обещание о "дальнобойном оружии", - пишет Bild.
Однако, как подчеркивает таблоид, ракеты М30 и М31 для системы Mars II управляются по GPS, а Россия успешно противостоит этой технологии в течение многих лет, что тактически обесценивает это оружие.
Кроме того, Германия ведёт переговоры о поставке дополнительных зенитно-ракетных комплексов Iris-T. Об их поставке также может быть объявлено на встрече Мерца и Зеленского в среду.
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"Либо идиот, либо лжец": на Западе обрушились на Мерца из-за слов о России
Вчера, 00:44
Ранее газета Times со ссылкой на командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика сообщила, что Украина уже в этом году может разработать аналог крылатых ракет британского производства Storm Shadow. В декабре 2024 года журнал Economist утверждал, что Украина ведёт разработку ракеты, которая будет способна долететь до Москвы. Отмечалось, что на данный момент на Украине разрабатывается более 10 проектов ракет, среди которых - ракета "Трембита". Согласно Economist, базовая "Трембита" развивает скорость до 400 км/ч, а дальность её полёта составляет 200 километров.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Коалиция нежелающих". Журналист высмеял слова Мерца об ударах по России
27 мая, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцВладимир ЗеленскийОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныНАТОGPSВ мире
 
 
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