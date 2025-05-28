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Аналитик назвал способы борьбы с массированной атакой беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:01 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/bezopasnost-2019465232.html
Аналитик назвал способы борьбы с массированной атакой беспилотников ВСУ
Аналитик назвал способы борьбы с массированной атакой беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025
Аналитик назвал способы борьбы с массированной атакой беспилотников ВСУ
Выход на увеличение серийного производства средств ПВО, доработка советских зенитных установок ЗУ-23, а также создание специальной малогабаритной и дешевой... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:01:00+03:00
2025-05-28T04:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
игорь коротченко
вооруженные силы украины
технологии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Выход на увеличение серийного производства средств ПВО, доработка советских зенитных установок ЗУ-23, а также создание специальной малогабаритной и дешевой зенитной управляемой ракеты (ЗУР) позволит России эффективно отражать массированные атаки украинских беспилотников, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением БПЛА и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России. По словам эксперта, задача таких массированных ударов для ВСУ – негативно повлиять на настроения российских граждан и попытаться истощить российскую систему ПВО. "Очевидна необходимость введения в состав, по крайней мере, российских комплексов ПВО малой и средней дальности специализированных зенитных управляемых ракет, адаптированных под уничтожение беспилотников самолетного типа. Это должна быть малогабаритная, дешёвая и массовая в серийном производстве ЗУР", - сказал Коротченко. Он также отметил, что для противодействия массированным атакам украинских БПЛА российскому военно-промышленному комплексу необходимо выйти на увеличение серийного производства средств противовоздушной обороны, а также радиолокационных станций контроля воздушного пространства, с обеспечением 100-процентного авансирования гособоронзаказа со стороны Минобороны РФ. Эксперт также предложил доработать советскую зенитную артиллерийскую установку ЗУ-23 за счет внедрения оптико-электронной станции и реализации принципа программируемого подрыва снаряда, тем самым сделав ее высокоточным средством поражения беспилотников.
https://ria.ru/20250523/bpla-2018577689.html
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безопасность, россия, игорь коротченко, вооруженные силы украины, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, Технологии
Аналитик назвал способы борьбы с массированной атакой беспилотников ВСУ

Коротченко: доработка ЗУ-23 позволит отражать массированные атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Выход на увеличение серийного производства средств ПВО, доработка советских зенитных установок ЗУ-23, а также создание специальной малогабаритной и дешевой зенитной управляемой ракеты (ЗУР) позволит России эффективно отражать массированные атаки украинских беспилотников, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением БПЛА и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Силы ПВО сбили с вечера 112 украинских беспилотников
23 мая, 07:46
По словам эксперта, задача таких массированных ударов для ВСУ – негативно повлиять на настроения российских граждан и попытаться истощить российскую систему ПВО.
«
"Очевидна необходимость введения в состав, по крайней мере, российских комплексов ПВО малой и средней дальности специализированных зенитных управляемых ракет, адаптированных под уничтожение беспилотников самолетного типа. Это должна быть малогабаритная, дешёвая и массовая в серийном производстве ЗУР", - сказал Коротченко.
Он также отметил, что для противодействия массированным атакам украинских БПЛА российскому военно-промышленному комплексу необходимо выйти на увеличение серийного производства средств противовоздушной обороны, а также радиолокационных станций контроля воздушного пространства, с обеспечением 100-процентного авансирования гособоронзаказа со стороны Минобороны РФ.
Эксперт также предложил доработать советскую зенитную артиллерийскую установку ЗУ-23 за счет внедрения оптико-электронной станции и реализации принципа программируемого подрыва снаряда, тем самым сделав ее высокоточным средством поражения беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияИгорь КоротченкоВооруженные силы УкраиныТехнологии
 
 
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