https://ria.ru/20250528/bezopasnost-2019465232.html

Аналитик назвал способы борьбы с массированной атакой беспилотников ВСУ

Аналитик назвал способы борьбы с массированной атакой беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025

Аналитик назвал способы борьбы с массированной атакой беспилотников ВСУ

Выход на увеличение серийного производства средств ПВО, доработка советских зенитных установок ЗУ-23, а также создание специальной малогабаритной и дешевой... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T04:01:00+03:00

2025-05-28T04:01:00+03:00

2025-05-28T04:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

игорь коротченко

вооруженные силы украины

технологии

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Выход на увеличение серийного производства средств ПВО, доработка советских зенитных установок ЗУ-23, а также создание специальной малогабаритной и дешевой зенитной управляемой ракеты (ЗУР) позволит России эффективно отражать массированные атаки украинских беспилотников, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением БПЛА и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России. По словам эксперта, задача таких массированных ударов для ВСУ – негативно повлиять на настроения российских граждан и попытаться истощить российскую систему ПВО. "Очевидна необходимость введения в состав, по крайней мере, российских комплексов ПВО малой и средней дальности специализированных зенитных управляемых ракет, адаптированных под уничтожение беспилотников самолетного типа. Это должна быть малогабаритная, дешёвая и массовая в серийном производстве ЗУР", - сказал Коротченко. Он также отметил, что для противодействия массированным атакам украинских БПЛА российскому военно-промышленному комплексу необходимо выйти на увеличение серийного производства средств противовоздушной обороны, а также радиолокационных станций контроля воздушного пространства, с обеспечением 100-процентного авансирования гособоронзаказа со стороны Минобороны РФ. Эксперт также предложил доработать советскую зенитную артиллерийскую установку ЗУ-23 за счет внедрения оптико-электронной станции и реализации принципа программируемого подрыва снаряда, тем самым сделав ее высокоточным средством поражения беспилотников.

https://ria.ru/20250523/bpla-2018577689.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, игорь коротченко, вооруженные силы украины, технологии