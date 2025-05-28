Аналитик назвал способы борьбы с массированной атакой беспилотников ВСУ
Коротченко: доработка ЗУ-23 позволит отражать массированные атаки БПЛА
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Выход на увеличение серийного производства средств ПВО, доработка советских зенитных установок ЗУ-23, а также создание специальной малогабаритной и дешевой зенитной управляемой ракеты (ЗУР) позволит России эффективно отражать массированные атаки украинских беспилотников, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением БПЛА и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.
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По словам эксперта, задача таких массированных ударов для ВСУ – негативно повлиять на настроения российских граждан и попытаться истощить российскую систему ПВО.
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"Очевидна необходимость введения в состав, по крайней мере, российских комплексов ПВО малой и средней дальности специализированных зенитных управляемых ракет, адаптированных под уничтожение беспилотников самолетного типа. Это должна быть малогабаритная, дешёвая и массовая в серийном производстве ЗУР", - сказал Коротченко.
Он также отметил, что для противодействия массированным атакам украинских БПЛА российскому военно-промышленному комплексу необходимо выйти на увеличение серийного производства средств противовоздушной обороны, а также радиолокационных станций контроля воздушного пространства, с обеспечением 100-процентного авансирования гособоронзаказа со стороны Минобороны РФ.
Эксперт также предложил доработать советскую зенитную артиллерийскую установку ЗУ-23 за счет внедрения оптико-электронной станции и реализации принципа программируемого подрыва снаряда, тем самым сделав ее высокоточным средством поражения беспилотников.
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