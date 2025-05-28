https://ria.ru/20250528/bespilotniki-2019466823.html

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде - РИА Новости, 28.05.2025

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде

Предварительно, при отражении атаки БПЛА в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T04:30:00+03:00

2025-05-28T04:30:00+03:00

2025-05-28T04:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

зеленоград

безопасность

сергей собянин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Предварительно, при отражении атаки БПЛА в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу."В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет", - написал он.Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зеленоград

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Дарья Буймова

зеленоград, безопасность, сергей собянин