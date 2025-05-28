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Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:30 28.05.2025 (обновлено: 04:39 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/bespilotniki-2019466823.html
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде - РИА Новости, 28.05.2025
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде
Предварительно, при отражении атаки БПЛА в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:30:00+03:00
2025-05-28T04:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
зеленоград
безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Предварительно, при отражении атаки БПЛА в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу."В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет", - написал он.Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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зеленоград, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Зеленоград, Безопасность, Сергей Собянин
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Предварительно, при отражении атаки БПЛА в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу.
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"В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет", - написал он.
Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗеленоградБезопасностьСергей Собянин
 
 
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