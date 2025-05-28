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Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде - РИА Новости, 28.05.2025
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде
Предварительно, при отражении атаки БПЛА в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:30:00+03:00
2025-05-28T04:30:00+03:00
2025-05-28T04:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
зеленоград
безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Предварительно, при отражении атаки БПЛА в Зеленограде, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу."В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет", - написал он.Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зеленоград, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Зеленоград, Безопасность, Сергей Собянин
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде, пострадавших нет