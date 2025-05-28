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В Брянске при отражении атаки БПЛА повреждены окна дома

В Брянске при отражении атаки БПЛА повреждены окна дома - РИА Новости, 28.05.2025

В Брянске при отражении атаки БПЛА повреждены окна дома

Окна в многоквартирном жилом доме Брянска и шесть машин повреждены при отражении массированной атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Брянской... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:50:00+03:00

2025-05-28T01:50:00+03:00

2025-05-28T01:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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брянская область

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Окна в многоквартирном жилом доме Брянска и шесть машин повреждены при отражении массированной атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей", - написал он.Отмечается, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянск

брянская область

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Дарья Буймова

брянск, безопасность, брянская область, александр богомаз