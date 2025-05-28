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В Брянске при отражении атаки БПЛА повреждены окна дома
В Брянске при отражении атаки БПЛА повреждены окна дома - РИА Новости, 28.05.2025
В Брянске при отражении атаки БПЛА повреждены окна дома
Окна в многоквартирном жилом доме Брянска и шесть машин повреждены при отражении массированной атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Брянской... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:50:00+03:00
2025-05-28T01:50:00+03:00
2025-05-28T01:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
безопасность
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александр богомаз
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Окна в многоквартирном жилом доме Брянска и шесть машин повреждены при отражении массированной атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей", - написал он.Отмечается, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, безопасность, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянске при отражении атаки БПЛА повреждены окна дома
В Брянске при отражении атаки БПЛА повреждены окна дома и шесть машин