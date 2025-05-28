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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.05.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:05:00+03:00
2025-05-28T20:05:00+03:00
2025-05-28T20:05:00+03:00
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белгородская область
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в среду Минобороны РФ. "Около 19.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью