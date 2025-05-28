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Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион
Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион - РИА Новости, 28.05.2025
Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион
Два беспилотника подавлены силами ПВО над территорией Владимирской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:55:00+03:00
2025-05-28T08:55:00+03:00
2025-05-28T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Два беспилотника подавлены силами ПВО над территорией Владимирской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Владимирской области. "Силами ПВО на территории Владимирской области подавлены 2 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал Авдеев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион
Авдеев: силы ПВО перехватили 2 украинских БПЛА над Владимирской областью