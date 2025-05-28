https://ria.ru/20250528/bespilotnik-2019481254.html

Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион

Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион - РИА Новости, 28.05.2025

Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион

Два беспилотника подавлены силами ПВО над территорией Владимирской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:55:00+03:00

2025-05-28T08:55:00+03:00

2025-05-28T08:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимирская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Два беспилотника подавлены силами ПВО над территорией Владимирской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Владимирской области. "Силами ПВО на территории Владимирской области подавлены 2 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал Авдеев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

владимирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия