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Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 28.05.2025 (обновлено: 08:56 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/bespilotnik-2019481254.html
Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион
Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион - РИА Новости, 28.05.2025
Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион
Два беспилотника подавлены силами ПВО над территорией Владимирской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:55:00+03:00
2025-05-28T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Два беспилотника подавлены силами ПВО над территорией Владимирской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Владимирской области. "Силами ПВО на территории Владимирской области подавлены 2 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал Авдеев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
владимирская область
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владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Владимирский губернатор рассказал об атаке беспилотников ВСУ на регион

Авдеев: силы ПВО перехватили 2 украинских БПЛА над Владимирской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Два беспилотника подавлены силами ПВО над территорией Владимирской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Владимирской области.
"Силами ПВО на территории Владимирской области подавлены 2 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал Авдеев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимирская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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