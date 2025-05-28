https://ria.ru/20250528/bespilotnik-2019473567.html

При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома

При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома - РИА Новости, 28.05.2025

При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома

При атаке беспилотников на Брянскую область два многоквартирных жилых дома получили повреждения, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:19:00+03:00

2025-05-28T07:19:00+03:00

2025-05-28T07:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

брянск

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. При атаке беспилотников на Брянскую область два многоквартирных жилых дома получили повреждения, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома. В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений", — написал он.Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, брянск, александр богомаз, безопасность