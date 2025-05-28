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При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома
При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома - РИА Новости, 28.05.2025
При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома
При атаке беспилотников на Брянскую область два многоквартирных жилых дома получили повреждения, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:19:00+03:00
2025-05-28T07:19:00+03:00
2025-05-28T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
брянск
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. При атаке беспилотников на Брянскую область два многоквартирных жилых дома получили повреждения, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома. В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений", — написал он.Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует желтый уровень террористической опасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, брянск, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, Безопасность
При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома
Губернатор Богомаз: в Брянской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома