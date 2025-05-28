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При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома - РИА Новости, 28.05.2025
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07:19 28.05.2025 (обновлено: 07:36 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/bespilotnik-2019473567.html
При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома
При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома - РИА Новости, 28.05.2025
При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома
При атаке беспилотников на Брянскую область два многоквартирных жилых дома получили повреждения, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:19:00+03:00
2025-05-28T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
брянск
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. При атаке беспилотников на Брянскую область два многоквартирных жилых дома получили повреждения, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома. В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений", — написал он.Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, брянск, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, Безопасность
При атаке беспилотников в Брянской области пострадали два жилых дома

Губернатор Богомаз: в Брянской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. При атаке беспилотников на Брянскую область два многоквартирных жилых дома получили повреждения, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"При отражении массированной вражеской атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены еще два многоквартирных жилых дома. В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений", — написал он.
Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.
Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью БПЛА. В Белгородской, Курской и Брянской областях действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБрянскАлександр БогомазБезопасность
 
 
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