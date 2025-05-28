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Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Обнинске
Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Обнинске - РИА Новости, 28.05.2025
Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Обнинске
Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:55:00+03:00
2025-05-28T06:55:00+03:00
2025-05-28T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
обнинск
калужская область
безопасность
владислав шапша
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."На окраине Обнинска обломки уничтоженного БПЛА упали на крышу жилого дома", - написал он.По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. На месте работает оперативная группа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обнинск, калужская область, безопасность, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Обнинск, Калужская область, Безопасность, Владислав Шапша
Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Обнинске
Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома на окраине Обнинска