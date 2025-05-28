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Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Обнинске

Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Обнинске - РИА Новости, 28.05.2025

Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Обнинске

Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:55:00+03:00

2025-05-28T06:55:00+03:00

2025-05-28T07:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

обнинск

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безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома на окраине Обнинска, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."На окраине Обнинска обломки уничтоженного БПЛА упали на крышу жилого дома", - написал он.По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. На месте работает оперативная группа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

обнинск, калужская область, безопасность, владислав шапша