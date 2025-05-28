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В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии - РИА Новости, 28.05.2025
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22:04 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/belorussiya-2019667353.html
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии - РИА Новости, 28.05.2025
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:04:00+03:00
2025-05-28T22:04:00+03:00
белоруссия
александр вольфович
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября белорусско-российские военные учения "Запад-2025" попыткой подготовки к развязыванию агрессии является "полнейшей глупостью". "Всеми правдами и неправдами пытаются (на Западе - ред.) сказать, что это учение носит агрессивный характер, что это попытка подготовки к развязыванию агрессии. Это глупость полнейшая. Военные люди на той стороне прекрасно это видят и понимают - это плановое учение", - сказал Вольфович журналистам.
https://ria.ru/20250528/belorussiya-2019660814.html
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белоруссия, александр вольфович, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Белоруссия, Александр Вольфович, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии

Совбез Белоруссии: попытки представить учения "Запад-2025" как агрессию глупы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября белорусско-российские военные учения "Запад-2025" попыткой подготовки к развязыванию агрессии является "полнейшей глупостью".
"Всеми правдами и неправдами пытаются (на Западе - ред.) сказать, что это учение носит агрессивный характер, что это попытка подготовки к развязыванию агрессии. Это глупость полнейшая. Военные люди на той стороне прекрасно это видят и понимают - это плановое учение", - сказал Вольфович журналистам.
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БелоруссияАлександр ВольфовичВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы Белоруссии
 
 
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