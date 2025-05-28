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В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии - РИА Новости, 28.05.2025
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:04:00+03:00
2025-05-28T22:04:00+03:00
2025-05-28T22:04:00+03:00
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вооруженные силы белоруссии
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября белорусско-российские военные учения "Запад-2025" попыткой подготовки к развязыванию агрессии является "полнейшей глупостью". "Всеми правдами и неправдами пытаются (на Западе - ред.) сказать, что это учение носит агрессивный характер, что это попытка подготовки к развязыванию агрессии. Это глупость полнейшая. Военные люди на той стороне прекрасно это видят и понимают - это плановое учение", - сказал Вольфович журналистам.
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белоруссия, александр вольфович, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Белоруссия, Александр Вольфович, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии
Совбез Белоруссии: попытки представить учения "Запад-2025" как агрессию глупы