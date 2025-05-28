https://ria.ru/20250528/belorussiya-2019667353.html

В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии

В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии - РИА Новости, 28.05.2025

В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T22:04:00+03:00

2025-05-28T22:04:00+03:00

2025-05-28T22:04:00+03:00

белоруссия

александр вольфович

в мире

вооруженные силы рф

вооруженные силы белоруссии

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что попытки западных стран представить запланированные на середину сентября белорусско-российские военные учения "Запад-2025" попыткой подготовки к развязыванию агрессии является "полнейшей глупостью". "Всеми правдами и неправдами пытаются (на Западе - ред.) сказать, что это учение носит агрессивный характер, что это попытка подготовки к развязыванию агрессии. Это глупость полнейшая. Военные люди на той стороне прекрасно это видят и понимают - это плановое учение", - сказал Вольфович журналистам.

https://ria.ru/20250528/belorussiya-2019660814.html

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