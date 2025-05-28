https://ria.ru/20250528/belorussiya-2019660814.html

В Белоруссии определили места для размещения "Орешника"

В Белоруссии определили места для размещения "Орешника" - РИА Новости, 29.05.2025

В Белоруссии определили места для размещения "Орешника"

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил, что работа над реализацией размещения российского комплекса "Орешник" в стране... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-28T20:52:00+03:00

2025-05-28T20:52:00+03:00

2025-05-29T10:56:00+03:00

новое оружие россии

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александр вольфович

ракета "орешник"

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совет безопасности белоруссии

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил, что работа над реализацией размещения российского комплекса "Орешник" в стране продвигается и будет осуществляться на практике к концу года."К концу года, я думаю, что то решение, которое приняли главы наших государств, будет в практической плоскости. Вопросы эти отработаны. Места размещения 'Орешника' на территории Беларуси уже определены. Идет подготовка к плановым порядкам", — заявил Вольфович в беседе с журналистами в Москве.Он также подчеркнул, что скептицизм недругов Белоруссии относительно появления "Орешника" на территории страны необоснован."Но мы-то знаем, что у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов — России и Беларуси", — добавил он.Госсекретарь СБ подтвердил, что процесс размещения комплекса "Орешник" продвигается.Вольфович также отверг заявления украинских властей о том, что размещения "Орешника" в Белоруссии не произойдет. Он подчеркнул, что комплекс станет надежным отпором в случае агрессии против страны.Кроме того, Вольфович отметил, что у противников не должно оставаться сомнений в решимости применять комплекс при необходимости, однако выразил надежду, что до применения комплекса дело не дойдёт.

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белоруссия, россия, александр вольфович, ракета "орешник", в мире, совет безопасности белоруссии