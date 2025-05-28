https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019661098.html

СК раскрыл, кто купил спиртное подросткам, которых убили в Байкальске

СК раскрыл, кто купил спиртное подросткам, которых убили в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025

СК раскрыл, кто купил спиртное подросткам, которых убили в Байкальске

Спиртное на день рождения в Байкальске, где убили четверых подростков, приобрел 18-летний молодой человек, сообщил руководитель СУСК РФ по Иркутской области... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T20:56:00+03:00

2025-05-28T20:56:00+03:00

2025-05-28T20:57:00+03:00

происшествия

байкальск

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство подростков в байкальске

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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Спиртное на день рождения в Байкальске, где убили четверых подростков, приобрел 18-летний молодой человек, сообщил руководитель СУСК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников. "К трагедии привели два фактора. Первое – это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе – достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрел для них 18-летний молодой человек", - сказал Ситников на оперативном совещании с участием губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Он отметил, что пострадавшие и погибшие дети учились в одной школе, занимались спортом, их положительно оценивают педагоги. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет, праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых госпитализировали, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. В Байкальске объявлен трехдневный траур.

https://ria.ru/20250528/bajkalsk-2019521070.html

https://rsport.ria.ru/20250528/reznya-2019591068.html

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происшествия, байкальск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске