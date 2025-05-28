СК раскрыл, кто купил спиртное подросткам, которых убили в Байкальске
СК: спиртное убитым в Байкальске подросткам приобрел 18-летний парень
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Спиртное на день рождения в Байкальске, где убили четверых подростков, приобрел 18-летний молодой человек, сообщил руководитель СУСК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников.
"К трагедии привели два фактора. Первое – это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе – достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрел для них 18-летний молодой человек", - сказал Ситников на оперативном совещании с участием губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Он отметил, что пострадавшие и погибшие дети учились в одной школе, занимались спортом, их положительно оценивают педагоги.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет, праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых госпитализировали, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
В Байкальске объявлен трехдневный траур.