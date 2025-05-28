Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл, кто купил спиртное подросткам, которых убили в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 28.05.2025 (обновлено: 20:57 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019661098.html
СК раскрыл, кто купил спиртное подросткам, которых убили в Байкальске
СК раскрыл, кто купил спиртное подросткам, которых убили в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
СК раскрыл, кто купил спиртное подросткам, которых убили в Байкальске
Спиртное на день рождения в Байкальске, где убили четверых подростков, приобрел 18-летний молодой человек, сообщил руководитель СУСК РФ по Иркутской области... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:56:00+03:00
2025-05-28T20:57:00+03:00
происшествия
байкальск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство подростков в байкальске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019488109_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_909e0e57a0889003201fd11f14942a70.jpg
ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Спиртное на день рождения в Байкальске, где убили четверых подростков, приобрел 18-летний молодой человек, сообщил руководитель СУСК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников. "К трагедии привели два фактора. Первое – это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе – достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрел для них 18-летний молодой человек", - сказал Ситников на оперативном совещании с участием губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Он отметил, что пострадавшие и погибшие дети учились в одной школе, занимались спортом, их положительно оценивают педагоги. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет, праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых госпитализировали, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
https://ria.ru/20250528/bajkalsk-2019521070.html
https://rsport.ria.ru/20250528/reznya-2019591068.html
байкальск
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019488109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_74f293267d2642967156dc2996a18c99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, байкальск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске
Происшествия, Байкальск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство подростков в Байкальске
СК раскрыл, кто купил спиртное подросткам, которых убили в Байкальске

СК: спиртное убитым в Байкальске подросткам приобрел 18-летний парень

© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтакте
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Спиртное на день рождения в Байкальске, где убили четверых подростков, приобрел 18-летний молодой человек, сообщил руководитель СУСК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников.
"К трагедии привели два фактора. Первое – это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе – достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрел для них 18-летний молодой человек", - сказал Ситников на оперативном совещании с участием губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Друг подростков, погибших в Байкальске, рассказал подробности о вечеринке
Вчера, 11:54
Он отметил, что пострадавшие и погибшие дети учились в одной школе, занимались спортом, их положительно оценивают педагоги.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет, праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых госпитализировали, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
В Байкальске объявлен трехдневный траур.
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Напился водки и пошел мстить: спортсмена подозревают в резне на Байкале
Вчера, 17:45
 
ПроисшествияБайкальскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство подростков в Байкальске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала