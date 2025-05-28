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Квартиру подростка, подозреваемого в убийстве в Байкальске, обыскали - РИА Новости, 28.05.2025
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13:32 28.05.2025 (обновлено: 14:06 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019543222.html
Квартиру подростка, подозреваемого в убийстве в Байкальске, обыскали
Квартиру подростка, подозреваемого в убийстве в Байкальске, обыскали - РИА Новости, 28.05.2025
Квартиру подростка, подозреваемого в убийстве в Байкальске, обыскали
Обыск прошел в квартире подозреваемого в убийстве подростков в Байкальске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:32:00+03:00
2025-05-28T14:06:00+03:00
убийство подростков в байкальске
байкальск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Обыск прошел в квартире подозреваемого в убийстве подростков в Байкальске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.В Байкальске закончен осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие и свидетели."В квартире по месту жительства предполагаемого нападавшего проведён обыск. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, судебно-медицинская и судебно-генетическая", - говорится в сообщении.Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет, праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.В Байкальске объявлен трехдневный траур.
https://ria.ru/20250528/kriminal-2019530077.html
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убийство подростков в байкальске, байкальск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, иркутская область
Убийство подростков в Байкальске, Байкальск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Иркутская область
Квартиру подростка, подозреваемого в убийстве в Байкальске, обыскали

Квартиру подростка, подозреваемого в убийстве сверстников в Байкальске, обыскали

© Следком38/TelegramРабота СК России на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Работа СК России на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Следком38/Telegram
Работа СК России на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Обыск прошел в квартире подозреваемого в убийстве подростков в Байкальске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В Байкальске закончен осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие и свидетели.
Работа СК России на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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"В квартире по месту жительства предполагаемого нападавшего проведён обыск. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, судебно-медицинская и судебно-генетическая", - говорится в сообщении.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет, праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
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Убийство подростков в БайкальскеБайкальскСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияИркутская область
 
 
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