https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019543222.html

Квартиру подростка, подозреваемого в убийстве в Байкальске, обыскали

Квартиру подростка, подозреваемого в убийстве в Байкальске, обыскали - РИА Новости, 28.05.2025

Квартиру подростка, подозреваемого в убийстве в Байкальске, обыскали

Обыск прошел в квартире подозреваемого в убийстве подростков в Байкальске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:32:00+03:00

2025-05-28T13:32:00+03:00

2025-05-28T14:06:00+03:00

убийство подростков в байкальске

байкальск

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Обыск прошел в квартире подозреваемого в убийстве подростков в Байкальске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.В Байкальске закончен осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевшие и свидетели."В квартире по месту жительства предполагаемого нападавшего проведён обыск. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, судебно-медицинская и судебно-генетическая", - говорится в сообщении.Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет, праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.В Байкальске объявлен трехдневный траур.

https://ria.ru/20250528/kriminal-2019530077.html

https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019520685.html

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убийство подростков в байкальске, байкальск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, иркутская область