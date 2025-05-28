https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019534109.html

СК завел еще одно дело после убийства подростков в Байкальске

СК завел еще одно дело после убийства подростков в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025

СК завел еще одно дело после убийства подростков в Байкальске

Уголовное дело возбуждено по факту приобретения алкоголя несовершеннолетними после убийства подростков в Байкальске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:53:00+03:00

2025-05-28T12:53:00+03:00

2025-05-28T13:23:00+03:00

происшествия

байкальск

убийство подростков в байкальске

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту приобретения алкоголя несовершеннолетними после убийства подростков в Байкальске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Иркутской области."Кроме того, по факту приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий)", - говорится в сообщении.Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.

https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html

https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019522796.html

байкальск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, байкальск, убийство подростков в байкальске, следственный комитет россии (ск рф)