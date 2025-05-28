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СК завел еще одно дело после убийства подростков в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
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12:53 28.05.2025 (обновлено: 13:23 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019534109.html
СК завел еще одно дело после убийства подростков в Байкальске
СК завел еще одно дело после убийства подростков в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
СК завел еще одно дело после убийства подростков в Байкальске
Уголовное дело возбуждено по факту приобретения алкоголя несовершеннолетними после убийства подростков в Байкальске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:53:00+03:00
2025-05-28T13:23:00+03:00
происшествия
байкальск
убийство подростков в байкальске
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту приобретения алкоголя несовершеннолетними после убийства подростков в Байкальске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Иркутской области."Кроме того, по факту приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий)", - говорится в сообщении.Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html
https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019522796.html
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происшествия, байкальск, убийство подростков в байкальске, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкальск, Убийство подростков в Байкальске, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел еще одно дело после убийства подростков в Байкальске

После убийства в Байкальске СК завел дело о покупке алкоголя несовершеннолетними

© Следком38/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Следком38/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту приобретения алкоголя несовершеннолетними после убийства подростков в Байкальске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Иркутской области.
"Кроме того, по факту приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий)", - говорится в сообщении.
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками
Вчера, 09:14
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Мэр Байкальска рассказал о подозреваемом в убийстве подростков
Вчера, 12:01
 
ПроисшествияБайкальскУбийство подростков в БайкальскеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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