https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019520560.html

Одноклассник рассказал о подростке, обвиняемом в убийстве в Байкальске

Одноклассник рассказал о подростке, обвиняемом в убийстве в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025

Одноклассник рассказал о подростке, обвиняемом в убийстве в Байкальске

Подозреваемый в убийстве подростков в Байкальске Иркутской области в школе вел себя адекватно, был дружелюбным, проблем с учителями не имел, рассказал РИА... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:52:00+03:00

2025-05-28T11:52:00+03:00

2025-05-28T11:52:00+03:00

происшествия

байкальск

иркутская область

иркутск

убийство подростков в байкальске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019486587_0:60:1156:711_1920x0_80_0_0_c6cbc126f6eb28bea64efee3e687d7d3.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве подростков в Байкальске Иркутской области в школе вел себя адекватно, был дружелюбным, проблем с учителями не имел, рассказал РИА Новости его одноклассник. "В классе он вел себя нормально, адекватно, с одноклассниками вел себя дружелюбно. Нет, у него не было с учителями и классным руководителем проблем", - сказал собеседник, отметив, что сам не дружил с ним. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома, были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительной версии следствия, в СНТ "Горный Байкал" группа парней и девушек в возрасте от 13 до 17 лет праздновала день рождения, когда 17-летний юноша напал на окружающих с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Байкальске объявлен трехдневный траур.

https://ria.ru/20250528/podrostki-2019520008.html

байкальск

иркутская область

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, байкальск, иркутская область, иркутск, убийство подростков в байкальске