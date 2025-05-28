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Одноклассник рассказал о подростке, обвиняемом в убийстве в Байкальске
Одноклассник рассказал о подростке, обвиняемом в убийстве в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
Одноклассник рассказал о подростке, обвиняемом в убийстве в Байкальске
Подозреваемый в убийстве подростков в Байкальске Иркутской области в школе вел себя адекватно, был дружелюбным, проблем с учителями не имел, рассказал РИА... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:52:00+03:00
2025-05-28T11:52:00+03:00
2025-05-28T11:52:00+03:00
происшествия
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иркутск
убийство подростков в байкальске
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве подростков в Байкальске Иркутской области в школе вел себя адекватно, был дружелюбным, проблем с учителями не имел, рассказал РИА Новости его одноклассник. "В классе он вел себя нормально, адекватно, с одноклассниками вел себя дружелюбно. Нет, у него не было с учителями и классным руководителем проблем", - сказал собеседник, отметив, что сам не дружил с ним. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома, были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительной версии следствия, в СНТ "Горный Байкал" группа парней и девушек в возрасте от 13 до 17 лет праздновала день рождения, когда 17-летний юноша напал на окружающих с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
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происшествия, байкальск, иркутская область, иркутск, убийство подростков в байкальске
Происшествия, Байкальск, Иркутская область, Иркутск, Убийство подростков в Байкальске
Одноклассник рассказал о подростке, обвиняемом в убийстве в Байкальске
Одноклассник подозреваемого в убийстве в Байкальске не замечал странностей