В Минздраве рассказали о подростках, пострадавших в Байкальске
Кузнецов: четверо детей находятся на стационарном лечении после ЧП в Байкальске
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четверо детей находятся на стационарном лечении после происшествия в Иркутской области, состояние одного из них тяжелое, остальных - средней тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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"Четверо детей находятся на стационарном лечении лечении после происшествия в Иркутской области. Состояние одного из них тяжелое, остальные - в состоянии средней тяжести", - рассказал Кузнецов.
Он уточнил, что в Слюдянской районной больнице работает бригада центра санитарной авиации в составе реаниматолога и сосудистых хирургов.
"Запланирована эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение теле медицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил помощник министра.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.