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В Минздраве рассказали о подростках, пострадавших в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
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10:03 28.05.2025 (обновлено: 10:41 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019493393.html
В Минздраве рассказали о подростках, пострадавших в Байкальске
В Минздраве рассказали о подростках, пострадавших в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
В Минздраве рассказали о подростках, пострадавших в Байкальске
Четверо детей находятся на стационарном лечении после происшествия в Иркутской области, состояние одного из них тяжелое, остальных - средней тяжести, сообщил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:03:00+03:00
2025-05-28T10:41:00+03:00
происшествия
иркутская область
иркутск
байкальск
алексей кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
убийство подростков в байкальске
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четверо детей находятся на стационарном лечении после происшествия в Иркутской области, состояние одного из них тяжелое, остальных - средней тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Четверо детей находятся на стационарном лечении лечении после происшествия в Иркутской области. Состояние одного из них тяжелое, остальные - в состоянии средней тяжести", - рассказал Кузнецов. Он уточнил, что в Слюдянской районной больнице работает бригада центра санитарной авиации в составе реаниматолога и сосудистых хирургов. "Запланирована эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение теле медицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил помощник министра. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область, иркутск, байкальск, алексей кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Байкальск, Алексей Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство подростков в Байкальске
В Минздраве рассказали о подростках, пострадавших в Байкальске

Кузнецов: четверо детей находятся на стационарном лечении после ЧП в Байкальске

© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтакте
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четверо детей находятся на стационарном лечении после происшествия в Иркутской области, состояние одного из них тяжелое, остальных - средней тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«
"Четверо детей находятся на стационарном лечении лечении после происшествия в Иркутской области. Состояние одного из них тяжелое, остальные - в состоянии средней тяжести", - рассказал Кузнецов.
Он уточнил, что в Слюдянской районной больнице работает бригада центра санитарной авиации в составе реаниматолога и сосудистых хирургов.
"Запланирована эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение теле медицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил помощник министра.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
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ПроисшествияИркутская областьИркутскБайкальскАлексей КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)Убийство подростков в Байкальске
 
 
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