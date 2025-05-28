https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019493393.html

В Минздраве рассказали о подростках, пострадавших в Байкальске

В Минздраве рассказали о подростках, пострадавших в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025

В Минздраве рассказали о подростках, пострадавших в Байкальске

Четверо детей находятся на стационарном лечении после происшествия в Иркутской области, состояние одного из них тяжелое, остальных - средней тяжести, сообщил... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:03:00+03:00

2025-05-28T10:03:00+03:00

2025-05-28T10:41:00+03:00

происшествия

иркутская область

иркутск

байкальск

алексей кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

убийство подростков в байкальске

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Четверо детей находятся на стационарном лечении после происшествия в Иркутской области, состояние одного из них тяжелое, остальных - средней тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Четверо детей находятся на стационарном лечении лечении после происшествия в Иркутской области. Состояние одного из них тяжелое, остальные - в состоянии средней тяжести", - рассказал Кузнецов. Он уточнил, что в Слюдянской районной больнице работает бригада центра санитарной авиации в составе реаниматолога и сосудистых хирургов. "Запланирована эвакуация пострадавших на лечение в Областную детскую клиническую больницу в Иркутск, а также проведение теле медицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавил помощник министра. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.

https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, иркутск, байкальск, алексей кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске