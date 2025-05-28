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Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками
Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками - РИА Новости, 28.05.2025
Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками
Подростки, погибшие и получившие травмы в Байкальске, праздновали день рождения и употребляли спиртное, сообщил глава города Василий Темгеневский. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:14:00+03:00
2025-05-28T09:14:00+03:00
2025-05-28T09:14:00+03:00
происшествия
байкальск
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство подростков в байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Подростки, погибшие и получившие травмы в Байкальске, праздновали день рождения и употребляли спиртное, сообщил глава города Василий Темгеневский. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. "Причиной данного происшествия стало празднование дня рождения одного из учащихся. Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление. Есть подозреваемый", - сказал Темгеневский в видеообращении.Также он попросил горожан не пользоваться слухами, доверять только официальной информации и оказать помощь родителям погибших и раненых детей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия пожара в Байкальске
СК возбудил уголовное дело после убийства 4 подростков в Иркутской области. Ночью в Байкальске сгорел частный дом. Внутри нашли тела 5 несовершеннолетних.
Как считает следствие, в доме находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал с ножом на других. Четверо погибли на месте, ещё четверо попали в больницу.
Подозреваемый после нападения поджег дом и в результате погиб сам, утверждают следователи.
2025-05-28T09:14
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Происшествия, Байкальск, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство подростков в Байкальске
Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками
Темгеневский: подростки в Байкальске отмечали день рождения и пили спиртное