https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html

Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками

Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками - РИА Новости, 28.05.2025

Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками

Подростки, погибшие и получившие травмы в Байкальске, праздновали день рождения и употребляли спиртное, сообщил глава города Василий Темгеневский. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:14:00+03:00

2025-05-28T09:14:00+03:00

2025-05-28T09:14:00+03:00

происшествия

байкальск

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

убийство подростков в байкальске

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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Подростки, погибшие и получившие травмы в Байкальске, праздновали день рождения и употребляли спиртное, сообщил глава города Василий Темгеневский. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. "Причиной данного происшествия стало празднование дня рождения одного из учащихся. Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление. Есть подозреваемый", - сказал Темгеневский в видеообращении.Также он попросил горожан не пользоваться слухами, доверять только официальной информации и оказать помощь родителям погибших и раненых детей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.

байкальск

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия пожара в Байкальске СК возбудил уголовное дело после убийства 4 подростков в Иркутской области. Ночью в Байкальске сгорел частный дом. Внутри нашли тела 5 несовершеннолетних. Как считает следствие, в доме находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал с ножом на других. Четверо погибли на месте, ещё четверо попали в больницу. Подозреваемый после нападения поджег дом и в результате погиб сам, утверждают следователи. 2025-05-28T09:14 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, байкальск, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске, видео