https://ria.ru/20250528/baltika-2019587887.html

Запад создает военную напряженность в Балтийском море, заявил Патрушев

Запад создает военную напряженность в Балтийском море, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.05.2025

Запад создает военную напряженность в Балтийском море, заявил Патрушев

Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, и Россия уже принимает ответные меры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:26:00+03:00

2025-05-28T16:26:00+03:00

2025-05-28T16:26:00+03:00

балтийское море

россия

калининградская область

николай патрушев

евросоюз

безопасность

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 28 мая - РИА Новости. Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, и Россия уже принимает ответные меры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Помимо продолжающегося санкционного давления на Россию, западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями. В этих условиях мы вынуждены принимать и уже принимаем ответные меры", - сказал он в ходе совещания по развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области. Патрушев подчеркнул, что Европа проводит политику "по эскалации конфликтной ситуации в регионе". По словам председателя Морской коллегии, враждебные действия Запада также затронули сферу промышленного рыболовства в Балтийском море. "Российским рыбопромысловым судам ограничен доступ в ряд европейских портов. Власти портов Германии и Нидерландов под надуманными предлогами отказываются обслуживать российские суда в своих портах. Закрыты для нас порты Фарерских островов", - констатировал он. Патрушев напомнил и об экспортных пошлинах в отношении поставок российских морепродуктов. "Англия ввела 35-процентную пошлину, ЕС установил пошлины на уровне 12%... В результате подобных действий растут издержки и себестоимость российского рыбного промысла, сокращается экспорт отечественной рыбной продукции. Кроме того, снижается объем океанического вылова, что увеличивает нагрузку на водные биологические ресурсы прибрежной зоны России", - указал он.

https://ria.ru/20250526/patrushev-2019118114.html

https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html

балтийское море

россия

калининградская область

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Ольга Фомченкова

балтийское море, россия, калининградская область, николай патрушев, евросоюз, безопасность