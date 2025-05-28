https://ria.ru/20250528/baltika-2019587887.html
Запад создает военную напряженность в Балтийском море, заявил Патрушев
Запад создает военную напряженность в Балтийском море, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.05.2025
Запад создает военную напряженность в Балтийском море, заявил Патрушев
Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, и Россия уже принимает ответные меры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:26:00+03:00
2025-05-28T16:26:00+03:00
2025-05-28T16:26:00+03:00
балтийское море
россия
калининградская область
николай патрушев
евросоюз
безопасность
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 28 мая - РИА Новости. Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, и Россия уже принимает ответные меры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Помимо продолжающегося санкционного давления на Россию, западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями. В этих условиях мы вынуждены принимать и уже принимаем ответные меры", - сказал он в ходе совещания по развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области. Патрушев подчеркнул, что Европа проводит политику "по эскалации конфликтной ситуации в регионе". По словам председателя Морской коллегии, враждебные действия Запада также затронули сферу промышленного рыболовства в Балтийском море. "Российским рыбопромысловым судам ограничен доступ в ряд европейских портов. Власти портов Германии и Нидерландов под надуманными предлогами отказываются обслуживать российские суда в своих портах. Закрыты для нас порты Фарерских островов", - констатировал он. Патрушев напомнил и об экспортных пошлинах в отношении поставок российских морепродуктов. "Англия ввела 35-процентную пошлину, ЕС установил пошлины на уровне 12%... В результате подобных действий растут издержки и себестоимость российского рыбного промысла, сокращается экспорт отечественной рыбной продукции. Кроме того, снижается объем океанического вылова, что увеличивает нагрузку на водные биологические ресурсы прибрежной зоны России", - указал он.
https://ria.ru/20250526/patrushev-2019118114.html
https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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балтийское море, россия, калининградская область, николай патрушев, евросоюз, безопасность
Балтийское море, Россия, Калининградская область, Николай Патрушев, Евросоюз, Безопасность
Запад создает военную напряженность в Балтийском море, заявил Патрушев
Патрушев: Запад провокациями создает военную напряженность в Балтийском море