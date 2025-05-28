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Глава "Роскосмоса" рассказал о системе по доставке грузов к Марсу
Глава "Роскосмоса" рассказал о системе по доставке грузов к Марсу - РИА Новости, 28.05.2025
Глава "Роскосмоса" рассказал о системе по доставке грузов к Марсу
Российская космическая отрасль работает над созданием транспортной системы с ядерной энергоустановкой, которая сможет доставить на околомарсианскую орбиту до 10 РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская космическая отрасль работает над созданием транспортной системы с ядерной энергоустановкой, которая сможет доставить на околомарсианскую орбиту до 10 тонн полезной нагрузки, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" со ссылкой на гендиректора госкорпорации Дмитрия Баканова.По словам Баканова, девятый полет ракеты Starship показывает всю сложность технологической задачи доставки большого объема полезной нагрузки к Марсу."Россия, в свою очередь, ведет работу над созданием, в том числе, транспортной системы с ядерной энергетической установкой, которая позволит осуществить доставку на околомарсианскую орбиту порядка 10 тонн полезной нагрузки", - сказал гендиректор.Девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля. После успешного запуска корабль вышел на суборбитальную траекторию, но через полчаса начал бесконтрольно вращаться.
https://ria.ru/20250528/mask-2019465617.html
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марс, россия, роскосмос, космос - риа наука, spacex
Марс, Россия, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Наука, SpaceX
Глава "Роскосмоса" рассказал о системе по доставке грузов к Марсу
Глава "Роскосмоса" Баканов: РФ работает над системой по доставке грузов к Марсу