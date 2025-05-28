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Министр образования Приангарья рассказал о причинах трагедии в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
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21:02 28.05.2025 (обновлено: 21:03 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/bajkalsk-2019661830.html
Министр образования Приангарья рассказал о причинах трагедии в Байкальске
Министр образования Приангарья рассказал о причинах трагедии в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
Министр образования Приангарья рассказал о причинах трагедии в Байкальске
Для выяснения причин трагедии, случившейся с подростками в Байкальске, важно понять, что их объединяло, сообщил РИА Новости министр образования Иркутской... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T21:02:00+03:00
2025-05-28T21:03:00+03:00
происшествия
байкальск
иркутская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
убийство подростков в байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Для выяснения причин трагедии, случившейся с подростками в Байкальске, важно понять, что их объединяло, сообщил РИА Новости министр образования Иркутской области Максим Парфенов. По его словам, в регионе после случившегося в Байкальске будет проведено областное совещание директоров школ и областное родительское собрание. В Байкальске уже прошла встреча с родителями детей, которые учились вместе с погибшими и пострадавшими, на ней, в частности, обсуждались причины случившегося. "Сегодня стоит задача понять, что этих ребят объединяло? Потому что в этой компании были дети с седьмого по десятый классы школы № 11 Байкальска. Достаточно приличная разница в возрасте, и это одна из тем для проработки психологов. И следственные действия тоже затрагивают тему - почему дети разных возрастов, разных классов находились в одной компании на дне рождения у одной из девочек", - сказал Парфенов. Он отметил, что в четверг в помощь региональным психологам и психотерапевтам прилетят специалисты из Москвы для работы с детьми и родителями. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html
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происшествия, байкальск, иркутская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске
Происшествия, Байкальск, Иркутская область, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство подростков в Байкальске
Министр образования Приангарья рассказал о причинах трагедии в Байкальске

Парфенов: подростки в Байкальске могли быть объединены в сообщество

© Следком38/TelegramМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Следком38/Telegram
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Для выяснения причин трагедии, случившейся с подростками в Байкальске, важно понять, что их объединяло, сообщил РИА Новости министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
По его словам, в регионе после случившегося в Байкальске будет проведено областное совещание директоров школ и областное родительское собрание. В Байкальске уже прошла встреча с родителями детей, которые учились вместе с погибшими и пострадавшими, на ней, в частности, обсуждались причины случившегося.
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками
Вчера, 09:14
"Сегодня стоит задача понять, что этих ребят объединяло? Потому что в этой компании были дети с седьмого по десятый классы школы № 11 Байкальска. Достаточно приличная разница в возрасте, и это одна из тем для проработки психологов. И следственные действия тоже затрагивают тему - почему дети разных возрастов, разных классов находились в одной компании на дне рождения у одной из девочек", - сказал Парфенов.
Он отметил, что в четверг в помощь региональным психологам и психотерапевтам прилетят специалисты из Москвы для работы с детьми и родителями.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
В Байкальске объявлен трехдневный траур.
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Друг подростков, погибших в Байкальске, рассказал подробности о вечеринке
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ПроисшествияБайкальскИркутская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Убийство подростков в Байкальске
 
 
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