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Друг подростков, погибших в Байкальске, рассказал подробности о вечеринке
Друг подростков, погибших в Байкальске, рассказал подробности о вечеринке - РИА Новости, 28.05.2025
Друг подростков, погибших в Байкальске, рассказал подробности о вечеринке
Друг погибших в Байкальске Иркутской области подростков рассказал РИА Новости, что девушка одного из его приятелей тоже была на вечеринке, но уехала раньше... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:54:00+03:00
2025-05-28T11:54:00+03:00
2025-05-28T11:54:00+03:00
происшествия
байкальск
иркутск
убийство подростков в байкальске
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Друг погибших в Байкальске Иркутской области подростков рассказал РИА Новости, что девушка одного из его приятелей тоже была на вечеринке, но уехала раньше других и только потом узнала о трагедии. По словам собеседника, он после случившегося смог поговорить с девушкой одного из погибших друзей. "Она покинула дом до этого происшествия. Она рассказала, что, когда была с ними, все было хорошо. А после, как она про это (про гибель друзей – ред.) узнала, у неё была истерика", - добавил молодой человек. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома, были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительной версии следствия, в СНТ "Горный Байкал" группа парней и девушек в возрасте от 13 до 17 лет праздновала день рождения, когда 17-летний юноша напал на окружающих с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Байкальске объявлен трехдневный траур. Семьям, дети которых погибли и пострадали в Байкальске, будет оказана материальная помощь и моральная поддержка, сообщил РИА Новости глава администрации города Василий Темгеневский.
https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019520685.html
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происшествия, байкальск, иркутск, убийство подростков в байкальске
Происшествия, Байкальск, Иркутск, Убийство подростков в Байкальске
Друг подростков, погибших в Байкальске, рассказал подробности о вечеринке
Друг погибших в Байкальске подростков рассказал о девушке, уехавшей с вечеринки