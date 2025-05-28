https://ria.ru/20250528/bajkalsk-2019476700.html

Одного из пострадавших при нападении в Байкальске подростков прооперировали

Одного из пострадавших при нападении в Байкальске подростков прооперировали - РИА Новости, 28.05.2025

Одного из пострадавших при нападении в Байкальске подростков прооперировали

Один из раненых подростков прооперирован в Байкальске, где ночью убиты 4 молодых людей и ещё 4 ранены, сообщает уполномоченный по правам детей по Иркутской... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:02:00+03:00

2025-05-28T08:02:00+03:00

2025-05-28T09:52:00+03:00

происшествия

байкальск

иркутская область

иркутск

убийство подростков в байкальске

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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Один из раненых подростков прооперирован в Байкальске, где ночью убиты 4 молодых людей и ещё 4 ранены, сообщает уполномоченный по правам детей по Иркутской области Татьяна Афанасьева в Telegram-канале. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. Известно, что в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей, они праздновали день рождения. В какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в больницу. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. "Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения", - написала Афанасьева. Она отметила, что ещё трое находятся в шоковом состоянии, им оказывает помощь психолог. Омбудсмен выехала в Байкальск, чтобы лично на месте выяснить все обстоятельства происшествия, установить, насколько полно и оперативно оказывается помощь пострадавшим. На место также выехали представители Следственного комитета, полиции, прокурор области, а также министры здравоохранения и образования. По предварительным данным, подростки на профилактических учетах не состояли. Расследование уголовного дела по статье об убийстве контролирует прокуратура.

https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019470439.html

https://ria.ru/20250527/novosibirsk-2019248002.html

байкальск

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иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, байкальск, иркутская область, иркутск, убийство подростков в байкальске