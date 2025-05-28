Одного из пострадавших при нападении в Байкальске подростков прооперировали
Одного из раненных при нападении в Байкальске подростков прооперировали
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Один из раненых подростков прооперирован в Байкальске, где ночью убиты 4 молодых людей и ещё 4 ранены, сообщает уполномоченный по правам детей по Иркутской области Татьяна Афанасьева в Telegram-канале.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. Известно, что в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей, они праздновали день рождения. В какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в больницу. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. "Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения", - написала Афанасьева.
Она отметила, что ещё трое находятся в шоковом состоянии, им оказывает помощь психолог. Омбудсмен выехала в Байкальск, чтобы лично на месте выяснить все обстоятельства происшествия, установить, насколько полно и оперативно оказывается помощь пострадавшим.
На место также выехали представители Следственного комитета, полиции, прокурор области, а также министры здравоохранения и образования.
По предварительным данным, подростки на профилактических учетах не состояли.
Расследование уголовного дела по статье об убийстве контролирует прокуратура.