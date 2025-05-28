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Одного из пострадавших при нападении в Байкальске подростков прооперировали - РИА Новости, 28.05.2025
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08:02 28.05.2025 (обновлено: 09:52 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/bajkalsk-2019476700.html
Одного из пострадавших при нападении в Байкальске подростков прооперировали
Одного из пострадавших при нападении в Байкальске подростков прооперировали - РИА Новости, 28.05.2025
Одного из пострадавших при нападении в Байкальске подростков прооперировали
Один из раненых подростков прооперирован в Байкальске, где ночью убиты 4 молодых людей и ещё 4 ранены, сообщает уполномоченный по правам детей по Иркутской... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:02:00+03:00
2025-05-28T09:52:00+03:00
происшествия
байкальск
иркутская область
иркутск
убийство подростков в байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Один из раненых подростков прооперирован в Байкальске, где ночью убиты 4 молодых людей и ещё 4 ранены, сообщает уполномоченный по правам детей по Иркутской области Татьяна Афанасьева в Telegram-канале. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. Известно, что в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей, они праздновали день рождения. В какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в больницу. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. "Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения", - написала Афанасьева. Она отметила, что ещё трое находятся в шоковом состоянии, им оказывает помощь психолог. Омбудсмен выехала в Байкальск, чтобы лично на месте выяснить все обстоятельства происшествия, установить, насколько полно и оперативно оказывается помощь пострадавшим. На место также выехали представители Следственного комитета, полиции, прокурор области, а также министры здравоохранения и образования. По предварительным данным, подростки на профилактических учетах не состояли. Расследование уголовного дела по статье об убийстве контролирует прокуратура.
https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019470439.html
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происшествия, байкальск, иркутская область, иркутск, убийство подростков в байкальске
Происшествия, Байкальск, Иркутская область, Иркутск, Убийство подростков в Байкальске
Одного из пострадавших при нападении в Байкальске подростков прооперировали

Одного из раненных при нападении в Байкальске подростков прооперировали

© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтакте
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Один из раненых подростков прооперирован в Байкальске, где ночью убиты 4 молодых людей и ещё 4 ранены, сообщает уполномоченный по правам детей по Иркутской области Татьяна Афанасьева в Telegram-канале.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. Известно, что в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей, они праздновали день рождения. В какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в больницу. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
Последствия пожара в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Иркутской области возбудили дело после убийства подростков в СНТ
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Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. "Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения", - написала Афанасьева.
Она отметила, что ещё трое находятся в шоковом состоянии, им оказывает помощь психолог. Омбудсмен выехала в Байкальск, чтобы лично на месте выяснить все обстоятельства происшествия, установить, насколько полно и оперативно оказывается помощь пострадавшим.
На место также выехали представители Следственного комитета, полиции, прокурор области, а также министры здравоохранения и образования.
По предварительным данным, подростки на профилактических учетах не состояли.
Расследование уголовного дела по статье об убийстве контролирует прокуратура.
Сотрудники СК на месте преступления в лесном массиве на территории Новосибирского района - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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ПроисшествияБайкальскИркутская областьИркутскУбийство подростков в Байкальске
 
 
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