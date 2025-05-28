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"Атом" впервые показали обычным водителям - РИА Новости, 28.05.2025
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07:32 28.05.2025 (обновлено: 10:44 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/atom-2019474429.html
"Атом" впервые показали обычным водителям
"Атом" впервые показали обычным водителям - РИА Новости, 28.05.2025
"Атом" впервые показали обычным водителям
Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые дали протестировать обычным водителям, одним из них стал корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:32:00+03:00
2025-05-28T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые дали протестировать обычным водителям, одним из них стал корреспондент РИА Новости. "Атом" сделан на первой отечественной платформе для электромобилей. Старт его серийного производства запланирован на середину 2025 года на столичном заводе "Москвич". Местом для тестирования "Атома" была выбрана картинговая трасса в Москве. Здесь журналисты в сопровождении инструктора могли проехать за рулем электромобиля и оценить его ходовые характеристики, а также удобство и функциональность салона. Организаторы сразу оговорили условие по скорости – не выше 40 километров в час. Это при тесте контролировал впередиидущий функциональный прототип "Атома". Длина "Атома" 3995 мм, ширина - 1790 мм, высота - 1643 мм. Такой размер, поясняли разработчики, оптимален для городской среды: электромобиль маневрирует в тесных дворах и на узких улицах. Кузов машины окрашен в бирюзовый цвет с черными вставками на колесных арках. Двери - распашные, без центральной стойки. Передние фары V-образной формы включают дневные ходовые огни, противотуманные фары и линзы, совмещающие ближний и дальний свет. Также спереди расположена панель габаритных огней и указателей поворота, напоминающая монобровь. Сзади - аналогичная панель противотуманных и габаритных огней, а также белый фонарь заднего хода и указатели поворота. Перемещаемся в салон. Привычную приборную панель в "Атоме" заменяет руль, оснащенный сенсорным монитором. Экран монитора выполняет функции спидометра, а также служит для управления системой мультимедиа. Также при помощи кнопки на экране можно открывать и закрывать двери автомобиля. Передние и задние кресла обиты экокожей и тканью, человеку ростом 180 сантиметров среднего телосложения сидеть довольно комфортно. В салоне во время езды был слышен характерный для электромотора гул. Компания впервые представила предсерийный образец "Атома", дизайн которого на 95% соответствует будущей серийной версии, в конце 2024 года. В мае она сообщила о завершении первого из трех циклов краш-тестов кузовов и предсерийных автомобилей, соответствующих международным стандартам безопасности. В 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама" при поддержке Фонда развития промышленности. Разработка осуществляется на первой отечественной платформе для электромобилей при технологической поддержке ведущих игроков отечественной автомобильной и IT-индустрии.
https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html
https://ria.ru/20250410/elektromobil-2010411958.html
https://ria.ru/20250128/kama-1995920720.html
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москва, фонд развития промышленности, общество
Москва, Фонд развития промышленности, Общество
"Атом" впервые показали обычным водителям

В Москве электромобиль "Атом" дали протестировать простым водителям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТест-драйв электромобиля "Атом" в Москве
Тест-драйв электромобиля Атом в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тест-драйв электромобиля "Атом" в Москве
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые дали протестировать обычным водителям, одним из них стал корреспондент РИА Новости.
"Атом" сделан на первой отечественной платформе для электромобилей. Старт его серийного производства запланирован на середину 2025 года на столичном заводе "Москвич".
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Местом для тестирования "Атома" была выбрана картинговая трасса в Москве. Здесь журналисты в сопровождении инструктора могли проехать за рулем электромобиля и оценить его ходовые характеристики, а также удобство и функциональность салона. Организаторы сразу оговорили условие по скорости – не выше 40 километров в час. Это при тесте контролировал впередиидущий функциональный прототип "Атома".
Длина "Атома" 3995 мм, ширина - 1790 мм, высота - 1643 мм. Такой размер, поясняли разработчики, оптимален для городской среды: электромобиль маневрирует в тесных дворах и на узких улицах. Кузов машины окрашен в бирюзовый цвет с черными вставками на колесных арках. Двери - распашные, без центральной стойки.
Передние фары V-образной формы включают дневные ходовые огни, противотуманные фары и линзы, совмещающие ближний и дальний свет. Также спереди расположена панель габаритных огней и указателей поворота, напоминающая монобровь. Сзади - аналогичная панель противотуманных и габаритных огней, а также белый фонарь заднего хода и указатели поворота.
Перемещаемся в салон. Привычную приборную панель в "Атоме" заменяет руль, оснащенный сенсорным монитором. Экран монитора выполняет функции спидометра, а также служит для управления системой мультимедиа. Также при помощи кнопки на экране можно открывать и закрывать двери автомобиля. Передние и задние кресла обиты экокожей и тканью, человеку ростом 180 сантиметров среднего телосложения сидеть довольно комфортно. В салоне во время езды был слышен характерный для электромотора гул.
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Компания впервые представила предсерийный образец "Атома", дизайн которого на 95% соответствует будущей серийной версии, в конце 2024 года. В мае она сообщила о завершении первого из трех циклов краш-тестов кузовов и предсерийных автомобилей, соответствующих международным стандартам безопасности.
В 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама" при поддержке Фонда развития промышленности. Разработка осуществляется на первой отечественной платформе для электромобилей при технологической поддержке ведущих игроков отечественной автомобильной и IT-индустрии.
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