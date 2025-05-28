Дело жителя Армавира, обвиняемого в убийстве бойца СВО, передали в суд
Дело обвиняемого в убийстве участника СВО в ходе ссоры в Армавире передали в суд
© СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramМужчина, задержанный по обвинению в убийстве участника СВО в городе Армавире
Мужчина, задержанный по обвинению в убийстве участника СВО в городе Армавире
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 мая — РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело жителя Армавира, обвиняемого в убийстве участника специальной военной операции, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По материалам следствия, в ночь на 14 июля 2024 года в Армавире около кафе на улице Ленина произошла ссора между участником СВО и 32-летним мужчиной. Последний стал угрожать оппоненту расправой, а его 28-летний брат ударил в голову и толкнул. Затем 29-летний обвиняемый подошел сзади и дважды ударил потерпевшего ножом в живот. Мужчину доставили в больницу, где он скончался через несколько дней. Предполагаемый убийца скрылся с места преступления, позже его задержали и арестовали.
Жителя Армавира обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений (пункт "и" части 2 статьи 105 УК РФ), еще двоих фигурантов - в групповом хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ). 28-летний фигурант - бывший сотрудник полиции – также обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий; по версии следствия, во время конфликта он не предпринял попыток пресечь его и не сообщил о преступлении в правоохранительные органы.
"Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", — отметили в ведомстве.
Краевая прокуратура уточняет, что обвиняемому в убийстве Альберту Пилосяну грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.