https://ria.ru/20250528/arest-2019572421.html
Блогеров из Подмосковья, глумившихся над религиозными символами, арестовали
Блогеров из Подмосковья, глумившихся над религиозными символами, арестовали - РИА Новости, 28.05.2025
Блогеров из Подмосковья, глумившихся над религиозными символами, арестовали
Следователи предъявили обвинения трем подмосковным блогерам, глумившимся на видео над религиозными символами, они арестованы, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:38:00+03:00
2025-05-28T15:38:00+03:00
2025-05-28T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи предъявили обвинения трем подмосковным блогерам, глумившимся на видео над религиозными символами, они арестованы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "В рамках расследования уголовного дела трем местным жителям 2001 и 2003 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148, пунктами "а", "б" части 3 статьи 242 УК РФ. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 23 мая обвиняемые в квартире в Балашихе снимали видео, на кадрах которого "совершили непристойные действия с использованием религиозной символики и распространили видео в сеть". В настоящее время проведен ряд следственных действий, в том числе осмотр телефонов, изъятых у фигурантов, а также назначены судебные психолого-психиатрические и искусствоведческая экспертизы.
https://ria.ru/20250526/gosduma-2019220965.html
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московская область (подмосковье), россия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), общество
Религия, Московская область (Подмосковье), Россия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Блогеров из Подмосковья, глумившихся над религиозными символами, арестовали
СК: блогеры из Подмосковья, глумившиеся над религиозными символами, арестованы