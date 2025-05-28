https://ria.ru/20250528/arest-2019572421.html

Блогеров из Подмосковья, глумившихся над религиозными символами, арестовали

Блогеров из Подмосковья, глумившихся над религиозными символами, арестовали - РИА Новости, 28.05.2025

Блогеров из Подмосковья, глумившихся над религиозными символами, арестовали

Следователи предъявили обвинения трем подмосковным блогерам, глумившимся на видео над религиозными символами, они арестованы, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:38:00+03:00

2025-05-28T15:38:00+03:00

2025-05-28T15:38:00+03:00

религия

московская область (подмосковье)

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балашиха

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общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи предъявили обвинения трем подмосковным блогерам, глумившимся на видео над религиозными символами, они арестованы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "В рамках расследования уголовного дела трем местным жителям 2001 и 2003 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148, пунктами "а", "б" части 3 статьи 242 УК РФ. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 23 мая обвиняемые в квартире в Балашихе снимали видео, на кадрах которого "совершили непристойные действия с использованием религиозной символики и распространили видео в сеть". В настоящее время проведен ряд следственных действий, в том числе осмотр телефонов, изъятых у фигурантов, а также назначены судебные психолого-психиатрические и искусствоведческая экспертизы.

https://ria.ru/20250526/gosduma-2019220965.html

https://ria.ru/20250430/vandaly-2014254542.html

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россия

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московская область (подмосковье), россия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), общество