https://ria.ru/20250528/arest-2019479849.html

Экс-министру транспорта Бурятии продлили арест

Экс-министру транспорта Бурятии продлили арест - РИА Новости, 28.05.2025

Экс-министру транспорта Бурятии продлили арест

Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 августа 2025 года арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:42:00+03:00

2025-05-28T08:42:00+03:00

2025-05-28T08:42:00+03:00

республика бурятия

алексей цыденов

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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УЛАН-УДЭ, 28 мая - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 августа 2025 года арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий, сообщается на сайте суда. "Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Бурятия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоге до 3 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Постановление в законную силу не вступило. Гоге предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности. Советский районный суд Улан-Удэ 13 мая арестовал экс-министра транспорта Бурятии по обвинению в превышении должностных полномочий на срок до 3 июня, свою вину он не признал. Ему вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". В этот же день Гоге был уволен в связи с утратой доверия. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина. В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня. Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком. Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.

https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html

https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html

https://ria.ru/20250522/rassledovanie-2018396894.html

республика бурятия

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республика бурятия, алексей цыденов, министерство финансов рф (минфин россии), общество