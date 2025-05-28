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Экс-министру транспорта Бурятии продлили арест - РИА Новости, 28.05.2025
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08:42 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/arest-2019479849.html
Экс-министру транспорта Бурятии продлили арест
Экс-министру транспорта Бурятии продлили арест - РИА Новости, 28.05.2025
Экс-министру транспорта Бурятии продлили арест
Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 августа 2025 года арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:42:00+03:00
2025-05-28T08:42:00+03:00
республика бурятия
алексей цыденов
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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УЛАН-УДЭ, 28 мая - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 августа 2025 года арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий, сообщается на сайте суда. "Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Бурятия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоге до 3 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Постановление в законную силу не вступило. Гоге предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности. Советский районный суд Улан-Удэ 13 мая арестовал экс-министра транспорта Бурятии по обвинению в превышении должностных полномочий на срок до 3 июня, свою вину он не признал. Ему вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". В этот же день Гоге был уволен в связи с утратой доверия. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина. В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня. Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком. Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.
https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html
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республика бурятия, алексей цыденов, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Республика Бурятия, Алексей Цыденов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Экс-министру транспорта Бурятии продлили арест

Экс-министру транспорта Бурятии Гоге продлили арест до 3 августа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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УЛАН-УДЭ, 28 мая - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ продлил до 3 августа 2025 года арест экс-министру транспорта Бурятии Александру Гоге, обвиняемому в превышении полномочий, сообщается на сайте суда.
"Советским районным судом города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Бурятия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоге до 3 августа 2025 года", - говорится в сообщении.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки
26 мая, 03:20
Постановление в законную силу не вступило.
Гоге предъявлено обвинение по пунктам "г, е" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть, в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности.
Советский районный суд Улан-Удэ 13 мая арестовал экс-министра транспорта Бурятии по обвинению в превышении должностных полномочий на срок до 3 июня, свою вину он не признал. Ему вменяют лоббирование интересов ООО "Доринвест", завысившего цену на аукционе по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". В этот же день Гоге был уволен в связи с утратой доверия.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
На Камчатке арестовали чиновника за взятку
23 мая, 11:02
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее отмечал, что задержание Гоге связано с делом арестованного за превышение полномочий руководителя "Бурятрегионавтодора" Владимира Соснина.
В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под стражу, впоследствии мера пресечения была продлена до 3 июня.
Цыденов заявлял, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики. Была собственная проверка министерства финансов республики по проведению конкурсных процедур по ремонту дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита". Минфином республики были выявлены нарушения и наложен запрет на заключение договора с поставщиком.
Александр Гоге был назначен на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии 15 марта 2021 года.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке
22 мая, 07:54
 
Республика БурятияАлексей ЦыденовМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
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