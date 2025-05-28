https://ria.ru/20250528/amerikantsy-2019638617.html

"Точка отсчета": в США раскрыли необычные последствия конфликта на Украине

"Точка отсчета": в США раскрыли необычные последствия конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025

"Точка отсчета": в США раскрыли необычные последствия конфликта на Украине

Конфликт на Украине поспособствовал росту популярности российской военной формы среди молодых людей, участвующих в реконструкциях боевых сражений, пишет газета... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:56:00+03:00

2025-05-28T18:56:00+03:00

2025-05-28T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине поспособствовал росту популярности российской военной формы среди молодых людей, участвующих в реконструкциях боевых сражений, пишет газета New York Times."Для многих участников российско-украинский конфликт служит точкой отсчета при выборе формы, нашивок и копий винтовок", — говорится в материале.Издание отметило, что в Соединенных штатах реконструкции исторических сражений давно стали популярным хобби, однако игровые сражения, симулирующие современные конфликты, стали набирать популярность совсем недавно. Во время военных симуляций участники в течение нескольких дней сражаются друг с другом, используя пластиковые пули, холостые патроны и очки ночного видения.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019598388.html

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в мире, украина, сша