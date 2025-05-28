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"Точка отсчета": в США раскрыли необычные последствия конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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18:56 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/amerikantsy-2019638617.html
"Точка отсчета": в США раскрыли необычные последствия конфликта на Украине
"Точка отсчета": в США раскрыли необычные последствия конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
"Точка отсчета": в США раскрыли необычные последствия конфликта на Украине
Конфликт на Украине поспособствовал росту популярности российской военной формы среди молодых людей, участвующих в реконструкциях боевых сражений, пишет газета... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:56:00+03:00
2025-05-28T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине поспособствовал росту популярности российской военной формы среди молодых людей, участвующих в реконструкциях боевых сражений, пишет газета New York Times."Для многих участников российско-украинский конфликт служит точкой отсчета при выборе формы, нашивок и копий винтовок", — говорится в материале.Издание отметило, что в Соединенных штатах реконструкции исторических сражений давно стали популярным хобби, однако игровые сражения, симулирующие современные конфликты, стали набирать популярность совсем недавно. Во время военных симуляций участники в течение нескольких дней сражаются друг с другом, используя пластиковые пули, холостые патроны и очки ночного видения.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019598388.html
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
"Точка отсчета": в США раскрыли необычные последствия конфликта на Украине

NYT: американцы подражают российским солдатам во время игровых сражений

© AP Photo / Peter MorganЛюди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Peter Morgan
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине поспособствовал росту популярности российской военной формы среди молодых людей, участвующих в реконструкциях боевых сражений, пишет газета New York Times.
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"Для многих участников российско-украинский конфликт служит точкой отсчета при выборе формы, нашивок и копий винтовок", — говорится в материале.
Издание отметило, что в Соединенных штатах реконструкции исторических сражений давно стали популярным хобби, однако игровые сражения, симулирующие современные конфликты, стали набирать популярность совсем недавно. Во время военных симуляций участники в течение нескольких дней сражаются друг с другом, используя пластиковые пули, холостые патроны и очки ночного видения.
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