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Умер актер, сыгравший в фильмах о кукле Чаки - РИА Новости, 28.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:38 28.05.2025 (обновлено: 21:43 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/akter-2019665493.html
Умер актер, сыгравший в фильмах о кукле Чаки
Умер актер, сыгравший в фильмах о кукле Чаки - РИА Новости, 28.05.2025
Умер актер, сыгравший в фильмах о кукле Чаки
Американский актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме-слэшере "Детские игры", скончался в возрасте 61 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американский актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме-слэшере "Детские игры", скончался в возрасте 61 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник. "Источник, который был с Эдом, когда он скончался, рассказал TMZ, что он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе", - пишет портал. По его данным, в последние годы в отношении Гейла проводилось расследование по подозрению в домогательствах к нескольким несовершеннолетним. Портал отмечает, что причина смерти актера неизвестна. Гейл снялся в трех фильмах серии "Детские игры", а также в таких кинокартинах, как "Говард-утка" и "Байкерши в городе зомби".
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Культура, Эд Гейл, США, В мире, кино, Кино и сериалы
Умер актер, сыгравший в фильмах о кукле Чаки

TMZ: умер актер Эд Гейл, сыгравший роль куклы Чаки в фильме "Детские игры"

© Midwinter Productions Inc./Universal PicturesКадр из фильма "Невеста Чаки"
Кадр из фильма Невеста Чаки - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Midwinter Productions Inc./Universal Pictures
Кадр из фильма "Невеста Чаки". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американский актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме-слэшере "Детские игры", скончался в возрасте 61 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.
"Источник, который был с Эдом, когда он скончался, рассказал TMZ, что он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе", - пишет портал.
По его данным, в последние годы в отношении Гейла проводилось расследование по подозрению в домогательствах к нескольким несовершеннолетним.
Портал отмечает, что причина смерти актера неизвестна.
Гейл снялся в трех фильмах серии "Детские игры", а также в таких кинокартинах, как "Говард-утка" и "Байкерши в городе зомби".
 
КультураЭд ГейлСШАВ мирекиноКино и сериалы
 
 
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