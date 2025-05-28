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Последний прогноз Сидика Афгана: распад США и новая Украина

Последний прогноз Сидика Афгана: распад США и новая Украина - РИА Новости, 28.05.2025

Последний прогноз Сидика Афгана: распад США и новая Украина

Прогнозы афганского математика и нумеролога Сидика Афгана на 2025 год вызвали значительный резонанс, особенно в связи с его предсказаниями о геополитических... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:50:00+03:00

2025-05-28T18:50:00+03:00

2025-05-28T18:50:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прогнозы афганского математика и нумеролога Сидика Афгана на 2025 год вызвали значительный резонанс, особенно в связи с его предсказаниями о геополитических изменениях, включая возможный распад США и трансформацию Украины.Кто такой Сидик Афган?Сидик Афган — 67-летний математик, родившийся и выросший в Кабуле, в Афганистане. С юных лет он проявлял выдающиеся способности в математике, легко решая даже самые сложные задачи. Его образование началось в Кабульском университете, где он получил базовые знания, а затем продолжил обучение у советских математиков, углубляясь в такие области, как статистика и теория вероятности.Афган стал известен благодаря разработке уникального метода предсказаний, который он называет математической философией. Несмотря на критику со стороны научного сообщества и обвинения в шарлатанстве, он уверенно утверждает, что его методы помогли многим политикам принимать важные решения.В конце 1970 годов Сидик Афган предсказал распад Советского Союза, который произошел в 1991 году. Хотя его прогноз оказался не совсем точным, он ожидал появления 44 независимых государств, в действительности же их оказалось 15, но это предсказание привлекло внимание к его работе.Кроме того, Афган также предвидел теракты 11 сентября 2001 года, когда террористы атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Его способности к предсказанию событий продолжают вызывать интерес и споры среди ученых и общественности.Что ждет Россию: новый центр объединенияСидик Афган утверждает, что он знает будущее России вплоть до 2065 года, но пока не раскрывает эти прогнозы, считая, что время для их озвучивания еще не настало. Однако он поделился своими предсказаниями относительно ближайших событий, охватывающих период с 2022 по 2025 год.По мнению ученого, распавшийся Советский Союз возродится благодаря усилиям российских властей и народа, но в несколько измененной форме. Это новое объединение будет преимущественно политико-экономическим союзом, и в него постепенно будут входить все республики, которые отделились в 1991 году. Более того, Афган предполагает, что в этот союз могут вступить и другие страны, которые ранее даже не задумывались о таком шаге.Особое внимание он уделяет центру этого объединения, утверждая, что им станет город Чернигов, расположенный на территории современной Украины. Это предсказание вызывает интерес, особенно на фоне текущих глобальных изменений. С одной стороны, наблюдается распад однополярного мира, а с другой — возвращение исконных русских земель в состав России.Зарождение нового лидераАфган также предсказывает реформу образовательной системы и появление нового лидера, который, по его словам, родился в 1972 году. Однако он не уточняет, когда именно этот человек придет к власти. Говоря о текущем президенте Владимире Путине, Афган характеризует его как выдающегося политика и гения, чья дата рождения, по его мнению, предопределяет его лидерские качества.Кроме того, математик предупреждает, что не ранее 2035 года Россия столкнется с новой волной коронавирусной инфекции. Тем не менее, он уверяет, что у страны достаточно ресурсов и сил, чтобы справиться с этой угрозой.Дональд Трамп станет последним президентом СШАСидик Афган в своих прогнозах называет текущий год ключевым для всего мира, особенно для США, России и Украины. Он акцентирует внимание на том, как будет развиваться ситуация с специальной военной операцией и какие изменения произойдут в Америке на фоне радикальных реформ Дональда Трампа. По его мнению, будущее США выглядит мрачным, и страна может распасться на несколько частей, как это произошло с Советским Союзом. Возможно, это связано с его негативным отношением к двадцатилетней интервенции США в Афганистане."Дональд Трамп станет последним президентом США", — утверждает Сидик Афган.Он говорит о существовании некоего "секретного комитета", который якобы стремится уничтожить 67% населения планеты. Однако ученый уверен, что в 2025 году эта организация будет разоблачена, и ее истинные намерения станут известны. Это предсказание, по его мнению, соотносится с выходом США из различных международных организаций, которые, распространяют негативные идеи по всему миру.Украина поделится на три частиТакже Афган предсказывает экологические катастрофы и конфликты, но не в привычном понимании. Он считает, что человечество столкнется с новыми вызовами, связанными с развитием искусственного интеллекта. Также математик предполагает, что Украина разделится на три части. Юго-восточные регионы присоединятся к России, западные территории будут поделены между Польшей, Венгрией и Румынией, а центральная часть останется независимой. По его подсчетам, этот процесс завершится к 2028 году.Прогнозы Сидика Афгана, хотя и вызывают споры, основаны на его уникальной методике, сочетающей математику и исторический анализ. Его предсказания о распаде США, разделе Украины и возрождении России как центра нового мирового порядка остаются одними из самых обсуждаемых в 2025 году. Однако, как отмечает сам Афган, чем глобальнее прогноз, тем выше вероятность погрешности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп