https://ria.ru/20250528/aeroport-2019475558.html

Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений

Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений - РИА Новости, 28.05.2025

Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений

Московский аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ночных ограничений полетов из-за безопасности,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:50:00+03:00

2025-05-28T07:50:00+03:00

2025-05-28T07:50:00+03:00

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/39767/81/397678123_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_58eee0567050b07873c59e08725ca2a2.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ночных ограничений полетов из-за безопасности, сообщила авиагавань. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности. Они были сняты в 07.15 МСК. "Временные ограничения по использованию воздушного пространства с 7:15 (мск) отменены. Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов", - говорится в сообщении "Внуково".

https://ria.ru/20250528/krasnojarsk-2019475134.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), безопасность