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Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений - РИА Новости, 28.05.2025
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07:50 28.05.2025
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Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений
Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений - РИА Новости, 28.05.2025
Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений
Московский аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ночных ограничений полетов из-за безопасности,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:50:00+03:00
2025-05-28T07:50:00+03:00
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ночных ограничений полетов из-за безопасности, сообщила авиагавань. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности. Они были сняты в 07.15 МСК. "Временные ограничения по использованию воздушного пространства с 7:15 (мск) отменены. Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов", - говорится в сообщении "Внуково".
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), безопасность
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Безопасность
Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений

Аэропорт "Внуково" принимает меры для восстановления штатного режима работы

© Фото : из архива пресс-службы аэропорта ВнуковоМеждународный аэропорт Внуково
Международный аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : из архива пресс-службы аэропорта Внуково
Международный аэропорт Внуково
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ночных ограничений полетов из-за безопасности, сообщила авиагавань.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности. Они были сняты в 07.15 МСК.
"Временные ограничения по использованию воздушного пространства с 7:15 (мск) отменены. Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов", - говорится в сообщении "Внуково".
Аэропорт Емельяново (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Два рейса из Красноярска в Москву задерживаются из-за ограничений
07:37
 
Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Безопасность
 
 
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