https://ria.ru/20250528/aeroport-2019475558.html
Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений
Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений - РИА Новости, 28.05.2025
Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений
Московский аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ночных ограничений полетов из-за безопасности,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:50:00+03:00
2025-05-28T07:50:00+03:00
2025-05-28T07:50:00+03:00
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39767/81/397678123_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_58eee0567050b07873c59e08725ca2a2.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ночных ограничений полетов из-за безопасности, сообщила авиагавань. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности. Они были сняты в 07.15 МСК. "Временные ограничения по использованию воздушного пространства с 7:15 (мск) отменены. Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов", - говорится в сообщении "Внуково".
https://ria.ru/20250528/krasnojarsk-2019475134.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39767/81/397678123_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_a8723b623304e06a931e3ed2228a998c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), безопасность
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Безопасность
Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничений
Аэропорт "Внуково" принимает меры для восстановления штатного режима работы