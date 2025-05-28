Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево"
Часть рейсов Аэрофлота перенаправили из-за ограничений в работе Шереметьево
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Часть рейсов "Аэрофлота" перенаправили или задержали из-за временных ограничений в работе аэропорта "Шереметьево", а также на использование воздушного пространства Московского авиаузла, сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу.
"В связи с вводом временных ограничений 28 мая 2025 года на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", а также на использование воздушного пространства Московского авиаузла, часть рейсов "Аэрофлота" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что авиакомпания осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов.
"Авиакомпания усилила работу в сменах наземных служб и контакт-центра. В базовом аэропорту "Шереметьево" специалистами авиакомпании проводится активная работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, а также по предоставлению услуг на время ожидания вылета (вода, питание, размещение в гостинице)", - добавляется в сообщении.