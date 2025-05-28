https://ria.ru/20250528/aeroflot-2019472390.html

Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево"

Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево" - РИА Новости, 28.05.2025

Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево"

Часть рейсов "Аэрофлота" перенаправили или задержали из-за временных ограничений в работе аэропорта "Шереметьево", а также на использование воздушного... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:51:00+03:00

2025-05-28T06:51:00+03:00

2025-05-28T06:51:00+03:00

москва

сергей собянин

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Часть рейсов "Аэрофлота" перенаправили или задержали из-за временных ограничений в работе аэропорта "Шереметьево", а также на использование воздушного пространства Московского авиаузла, сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу. "В связи с вводом временных ограничений 28 мая 2025 года на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", а также на использование воздушного пространства Московского авиаузла, часть рейсов "Аэрофлота" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что авиакомпания осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. "Авиакомпания усилила работу в сменах наземных служб и контакт-центра. В базовом аэропорту "Шереметьево" специалистами авиакомпании проводится активная работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, а также по предоставлению услуг на время ожидания вылета (вода, питание, размещение в гостинице)", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250528/aeproport-2019462841.html

https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019458705.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)