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Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево" - РИА Новости, 28.05.2025
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06:51 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/aeroflot-2019472390.html
Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево"
Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево" - РИА Новости, 28.05.2025
Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево"
Часть рейсов "Аэрофлота" перенаправили или задержали из-за временных ограничений в работе аэропорта "Шереметьево", а также на использование воздушного... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:51:00+03:00
2025-05-28T06:51:00+03:00
москва
сергей собянин
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Часть рейсов "Аэрофлота" перенаправили или задержали из-за временных ограничений в работе аэропорта "Шереметьево", а также на использование воздушного пространства Московского авиаузла, сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале. Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу. "В связи с вводом временных ограничений 28 мая 2025 года на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", а также на использование воздушного пространства Московского авиаузла, часть рейсов "Аэрофлота" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что авиакомпания осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. "Авиакомпания усилила работу в сменах наземных служб и контакт-центра. В базовом аэропорту "Шереметьево" специалистами авиакомпании проводится активная работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, а также по предоставлению услуг на время ожидания вылета (вода, питание, размещение в гостинице)", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250528/aeproport-2019462841.html
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москва, сергей собянин, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Сергей Собянин, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Часть рейсов "Аэрофлота" задержали из-за ограничений в "Шереметьево"

Часть рейсов Аэрофлота перенаправили из-за ограничений в работе Шереметьево

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Часть рейсов "Аэрофлота" перенаправили или задержали из-за временных ограничений в работе аэропорта "Шереметьево", а также на использование воздушного пространства Московского авиаузла, сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений в работе аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 33 БПЛА, летевших на столицу.
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В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
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"В связи с вводом временных ограничений 28 мая 2025 года на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", а также на использование воздушного пространства Московского авиаузла, часть рейсов "Аэрофлота" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что авиакомпания осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов.
"Авиакомпания усилила работу в сменах наземных служб и контакт-центра. В базовом аэропорту "Шереметьево" специалистами авиакомпании проводится активная работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, а также по предоставлению услуг на время ожидания вылета (вода, питание, размещение в гостинице)", - добавляется в сообщении.
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МоскваСергей СобянинШереметьево (аэропорт)АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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