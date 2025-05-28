https://ria.ru/20250528/abiturienty-2019538981.html

Свыше 500 абитуриентов медвуза встретились с липецким губернатором

Свыше 500 абитуриентов медвуза встретились с липецким губернатором - РИА Новости, 28.05.2025

Свыше 500 абитуриентов медвуза встретились с липецким губернатором

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с абитуриентами Липецкого филиала Российского университета медицины (РУМ) на Дне открытых дверей вуза,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:10:00+03:00

2025-05-28T13:10:00+03:00

2025-05-28T13:13:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с абитуриентами Липецкого филиала Российского университета медицины (РУМ) на Дне открытых дверей вуза, который начнет работу в сентябре 2025 года, мероприятие посетили более 500 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. "Полный зал. Более 500 человек пришли сегодня на День открытых дверей нашего медицинского вуза. Честно? Думал, что людей будет много, но такого ажиотажа не ожидал", – написал Артамонов в своем телеграм-канале. Как отметили в пресс-службе, абитуриентов интересовал формат обучения в новом вузе. Глава региона подчеркнул, что оно будет проходить исключительно в очном формате с привлечением преподавателей из московских медучреждений, включая специалистов столичного РУМа, а также местных врачей с учеными степенями — кандидатов и докторов наук. "Практику студенты будут проходить в ведущих клиниках области. Отмечу, что наши больницы и врачи ничем не уступают, а где-то даже превосходят соседние регионы", — сказал Артамонов. В пресс-службе уточнили, что приемная кампания на целевое обучение стартует в середине июня. Всего в первом наборе будет 144 человека. В ближайшие годы число обучающихся в региональном медвузе планируется увеличить до 1 тысячи студентов. Подготовкой абитуриентов сейчас занимаются 62 профильных класса, в следующем учебном году откроется еще десять.

https://ria.ru/20250522/medvuz-2018520877.html

https://ria.ru/20250522/blagoustroystvo-2018428545.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкая область, игорь артамонов