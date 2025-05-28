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Свыше 500 абитуриентов медвуза встретились с липецким губернатором - РИА Новости, 28.05.2025
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Липецкая область
 
13:10 28.05.2025 (обновлено: 13:13 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/abiturienty-2019538981.html
Свыше 500 абитуриентов медвуза встретились с липецким губернатором
Свыше 500 абитуриентов медвуза встретились с липецким губернатором - РИА Новости, 28.05.2025
Свыше 500 абитуриентов медвуза встретились с липецким губернатором
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с абитуриентами Липецкого филиала Российского университета медицины (РУМ) на Дне открытых дверей вуза,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:10:00+03:00
2025-05-28T13:13:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с абитуриентами Липецкого филиала Российского университета медицины (РУМ) на Дне открытых дверей вуза, который начнет работу в сентябре 2025 года, мероприятие посетили более 500 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. "Полный зал. Более 500 человек пришли сегодня на День открытых дверей нашего медицинского вуза. Честно? Думал, что людей будет много, но такого ажиотажа не ожидал", – написал Артамонов в своем телеграм-канале. Как отметили в пресс-службе, абитуриентов интересовал формат обучения в новом вузе. Глава региона подчеркнул, что оно будет проходить исключительно в очном формате с привлечением преподавателей из московских медучреждений, включая специалистов столичного РУМа, а также местных врачей с учеными степенями — кандидатов и докторов наук. "Практику студенты будут проходить в ведущих клиниках области. Отмечу, что наши больницы и врачи ничем не уступают, а где-то даже превосходят соседние регионы", — сказал Артамонов. В пресс-службе уточнили, что приемная кампания на целевое обучение стартует в середине июня. Всего в первом наборе будет 144 человека. В ближайшие годы число обучающихся в региональном медвузе планируется увеличить до 1 тысячи студентов. Подготовкой абитуриентов сейчас занимаются 62 профильных класса, в следующем учебном году откроется еще десять.
https://ria.ru/20250522/medvuz-2018520877.html
https://ria.ru/20250522/blagoustroystvo-2018428545.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Свыше 500 абитуриентов медвуза встретились с липецким губернатором

Артамонов провел встречу с абитуриентами Липецкого филиала РУМ

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с абитуриентами Липецкого филиала Российского университета медицины (РУМ) на Дне открытых дверей вуза, который начнет работу в сентябре 2025 года, мероприятие посетили более 500 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Полный зал. Более 500 человек пришли сегодня на День открытых дверей нашего медицинского вуза. Честно? Думал, что людей будет много, но такого ажиотажа не ожидал", – написал Артамонов в своем телеграм-канале.
Филиал Российского университета медицины в Липецке - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Липецкий медвуз примет в сентябре первых студентов
22 мая, 18:22
Как отметили в пресс-службе, абитуриентов интересовал формат обучения в новом вузе. Глава региона подчеркнул, что оно будет проходить исключительно в очном формате с привлечением преподавателей из московских медучреждений, включая специалистов столичного РУМа, а также местных врачей с учеными степенями — кандидатов и докторов наук.
"Практику студенты будут проходить в ведущих клиниках области. Отмечу, что наши больницы и врачи ничем не уступают, а где-то даже превосходят соседние регионы", — сказал Артамонов.
В пресс-службе уточнили, что приемная кампания на целевое обучение стартует в середине июня. Всего в первом наборе будет 144 человека. В ближайшие годы число обучающихся в региональном медвузе планируется увеличить до 1 тысячи студентов. Подготовкой абитуриентов сейчас занимаются 62 профильных класса, в следующем учебном году откроется еще десять.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
На благоустройство Липецка направят 360 миллионов рублей
22 мая, 11:23
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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